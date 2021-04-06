Андрей Кончаловский просит снять «Дорогих товарищей!» с номинации на премию «Белый слон»

«Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе», — говорится в сообщении Андрея Кончаловского.
Режиссер отметил, что премия является для него одной из самых важных в российском кинематографе, однако ошибка Экспертного совета лишила нас возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества.
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