Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Андрей Кончаловский просит снять «Дорогих товарищей!» с номинации на премию «Белый слон»

6 апреля
2021 год

Новости кино >>
6 апреля 2021
Андрей Кончаловский просит снять свою картину «Дорогие товарищи!» с номинации на Национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2020 год. Об этом режиссер сообщил в Facebook.

Андрей Кончаловский просит снять «Дорогих товарищей!» с номинации на премию «Белый слон»
фото: К/ф «Дорогие товарищи!»

«Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе», — говорится в сообщении Андрея Кончаловского.

Режиссер отметил, что премия является для него одной из самых важных в российском кинематографе, однако ошибка Экспертного совета лишила нас возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества.

В этом году «Дорогие товарищи!» были заявлены в шести категориях. Фильм мог побороться за звание лучшего наряду с лентами «Глубже!» Михаила Сегала, «Конференция» Ивана Твердовского и «Пугало» Дмитрия Давыдова.

Церемония вручения премии «Белый слон» состоится 10 апреля.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   6.04.2021 - 16:36
Какая интересная позиция у метра. А как нам, обычным зрителям понять, когда документальное - это кино, а когда публицистика? Авторитетные критики говорят, что - кино. А Андрей Сергеевич считает иначе.... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Фильмы «Глубже!», «Дорогие товарищи!», «Конференция» и «Пугало» номинированы на «Белого слона»
персоны
Дмитрий ДавыдовАндрей КончаловскийМихаил СегалИван Твердовский (II)
фильмы
Глубже!Дорогие товарищиКонференцияПугало

анонс

Скорбим

Борис Бекет
6 апреля ушёл из жизни актёр Борис Бекет.
Сергей Лычев
5 апреля ушёл из жизни актёр Сергей Лычев.
Фикрет Мамедов
5 апреля ушёл из жизни актёр Фикрет Мамедов.
Ильяс Турманов
4 апреля ушёл из жизни актёр Ильяс Турманов.
Артём Тынкасов
3 апреля ушёл из жизни актёр Артём Тынкасов.

День рождения >>

Екатерина Архарова
Станислав Любшин
Василий Меркурьев
Виктор Сарайкин
Зинаида Славина
Денис Суханов
Людмила Шагалова
Павел Шальнов
Владимир Яковлев (II)
Джанет Агрен
Педро Армендарис мл.
Зак Брафф
Хельмут Грим
Пол Радд
Майкл Рукер
Уолтер Хьюстон
все родившиеся 6 апреля >>

Афиша кино >>

Уроки фарси
драма
Беларусь, Германия, Россия, 2020
100% Волк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, Германия, 2019
Минари
драма
США, 2020
ЗОЖ
драма
Польша, Швеция, 2020
Книга моря
Россия, 2018
Кинотеатр кошмаров
фильм ужасов
США, 2018
Мортал Комбат
боевик, научная фантастика, приключения, триллер, фэнтези
Австралия, США, 2021
24 снега
Россия, 2017
Будь моим Кириллом
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Заповедь зла
драма, мистика, фильм ужасов
Канада, 2020
Препод
драма, криминальный фильм, триллер
Исландия, Великобритания, США, 2021
Майор Гром: Чумной доктор
боевик, приключения
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен