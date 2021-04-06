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Кинофестиваль «Безграничные возможности» для людей с проблемами зрения и слуха состоится онлайн

6 апреля
2021 год

Новости кино >>
6 апреля 2021
Третий кинофестиваль «Безграничные возможности» состоится в онлайн-формате с 21 по 25 апреля. Серия бесплатных кинопоказов для людей с проблемами зрения и слуха пройдет на основных российских стриминговых сервисах, сообщают организаторы.

Кинофестиваль «Безграничные возможности» для людей с проблемами зрения и слуха состоится онлайн
фото: bgvfest.ru

В программе смотра — «Глубже» Михаила Сегала, «Китобой» Филиппа Юрьева, «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Трое» Анны Меликян, «Серебряные коньки» Михаила Локшина и короткометражный фильм «Роман» Юрия Хмельницкого. Все показы пройдут в качественной адаптации, созданной лучшими специалистами в области тифлокомментирования и специального субтитрирования.

Фильмы-участники будут доступны на онлайн-платформах Okko, КиноПоиск HD, Premier, START, ivi и more.tv, а также на них можно будет перейти через фестивальный сайт.

«Главная идея нашего кинофестиваля – интегрировать людей с ограниченными возможностями слуха и зрения в общий социокультурный контекст и познакомить их с фестивальным и зрительским кинематографом. Нынешний онлайн-формат показов позволит нам привлечь большее количество зрителей, ведь теперь мы не ограничиваемся показами в Москве, а расширяем географию по всей стране», — отметила продюсер фестиваля Полина Зуева.
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