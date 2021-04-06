Кинофестиваль «Безграничные возможности» для людей с проблемами зрения и слуха состоится онлайн

Третий кинофестиваль «Безграничные возможности» состоится в онлайн-формате с 21 по 25 апреля. Серия бесплатных кинопоказов для людей с проблемами зрения и слуха пройдет на основных российских стриминговых сервисах, сообщают организаторы.
«Главная идея нашего кинофестиваля – интегрировать людей с ограниченными возможностями слуха и зрения в общий социокультурный контекст и познакомить их с фестивальным и зрительским кинематографом. Нынешний онлайн-формат показов позволит нам привлечь большее количество зрителей, ведь теперь мы не ограничиваемся показами в Москве, а расширяем географию по всей стране», — отметила продюсер фестиваля Полина Зуева.
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