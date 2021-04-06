Международный онлайн-рынок Key Buyers Event пройдет с 8 по 10 июня

Третий международный онлайн-рынок аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital пройдет с 8 по 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании «Роскино», которая организует мероприятие при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий.
фото: keybuyersevent.com
Форум вновь станет площадкой для презентации отечественного контента зарубежным партнерам. В этом году акцент будет сделан как на дистрибуции, так и на копродукции. С учетом глобального тренда на онлайн-потребление впервые к участию в мероприятии приглашаются российские VOD-платформы. Также в рамках спецпрограммы будет представлен фестивальный контент – отечественные проекты в разработке покажут кураторам мировых смотров и компаниям-дистрибуторам.
В этом году на новом уровне будут представлены возможности сервисных компаний. В связи с тем, что съемочный процесс во многих странах приостановлен из-за пандемии, Москва и российские регионы являются привлекательной и конкурентоспособной локацией для съемок.
Деловая программа Key Buyers Event: digital включает скрининги премьерного и актуального контента, панельные сессии, питчинги по копродукции и деловые встречи. Программа будет анонсирована дополнительно. Форум пройдет на английском языке.
Заявки на участие от российских компаний принимаются до 25 апреля 2021 года по адресу Registration.kbe@roskino.org
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