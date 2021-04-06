Евгения Розанова заключит «Контракт на счастье»

По сюжету, чтобы рассчитаться с долгами мужа и спасти семью, инструктор лечебной физкультуры Анна соглашается стать суррогатной матерью для бездетной пары — известного московского архитектора Андрея Рогожина и его жены Юлии — и переезжает к ним в дом. Без памяти влюбленный в Юлю модный фотограф Игорь Зверев пытается убить Андрея: на машине он сбивает его во время вечерней пробежки. Анна самоотверженно борется за жизнь Андрея, между ними зарождается чувство, но мать Юлии Ирина внушает Андрею, что она всего лишь расчетливая интриганка.
20 апреля в эфире состоится премьера мелодрамы «Открытая дверь», главную роль в которой исполнила Виолетта Давыдовская. Ее героиня Светлана была счастлива в браке с Виктором, занималась дочерью Ириной и своим хобби: создавала модели одежды. Вместе с ними жил и младший брат Светланы — Борис. Однажды он влюбился с первого взгляда, случайно увидев Жанну, привёл ее в дом. Светлана узнала в незнакомке свою подругу детства Лору, с которой выросла в одном небольшом городке. В обеих парах могла бы царить идиллия, если бы однажды Лора не почувствовала, что завидует своей подруге.
На следующий день зрителям представят сериал «За все заплачено» с Анастасией Сорокиной, Артемом Осиповым и Дмитрием Паламарчуком. Это история молодой девушки Лиды Карповой, которая хотела разрушить чужую семью, будучи не в силах совладать с любовью к женатому мужчине, но дорого за это заплатила. Отсидев восемь лет за убийство, которого не совершала, Лида намерена начать жизнь с чистого листа. Но прошлое не отпускает и снова ставит женщину перед выбором между любовью и чужим счастьем.
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»
22 апреля покажут мелодраму «И расцвел подсолнух» с Дарьей Щербаковой и Анатолием Руденко в главных ролях. По сюжету Лена Цветкова работает ассистенткой знаменитого хирурга Лазарева и соглашается стать его женой. Пусть она не любит профессора, но очень уважает и хочет быть рядом с таким профессионалом и человеком. Но неожиданно влюбляется в отчаянного парня по имени Иван. Она готова уже сказать Лазареву, что свадьбы не будет, но узнает, что Иван — это сын профессора.
Завершает весеннюю линейку премьер «Лав Сторис» романтическая лента «Красота небесная», где сыграли Артем Карасев и Анна Немченко. Говорят, если жених увидел невесту в подвенечном платье до свадьбы, брак будет несчастливым и коротким, а то и не состоится вовсе. Но Аня не верит в приметы, отправляя возлюбленному Мише свои сногсшибательные образы из свадебного салона. И не подозревает, что бывшая девушка Миши решила во чтобы то ни стало его вернуть и ради этого способна разрушить жизнь Ани, ее родителей и всех, кто ей дорог.
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