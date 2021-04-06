Фильм «Портрет незнакомца» со всеми артистами «Мастерской Петра Фоменко» выйдет осенью

Картина режиссера Сергея Осипьяна
«Портрет незнакомца
», в которой все, даже эпизодические роли, сыграли артисты театра «Мастерская Петра Фоменко
», выйдет в российский прокат осенью, рассказали дистрибьюторы ленты – компания Sony Pictures Releasing – на международном кинорынке и форуме «Российский кинобизнес».
Действие драмеди производства Address Film разворачивается в 1976 году в Москве. Фильм погружает зрителя в мир артистов радио, поэтов и писателей, официантов, дам полусвета и ответственных партийных работников, милиционеров, кинорежиссёров, советских разведчиков и американских шпионов.
Судя по нефинальному трейлеру, презентованному на форуме, главные роли достались Юрию Буторину
и Кириллу Пирогову
, а вот, например, Евгений Цыганов
сыграет модного кинодеятеля того времени, своими усами и знакомством с итальянскими кинорежиссерами явно отсылающего к Никите Михалкову.
Съёмки картины, основанной на сценарии Александра Лунгина
, проходили в Большом театре, отеле «Метрополь», Центральном доме кино, Переделкино и на юге Италии, и завершились еще в феврале 2020-го. За визуальную составляющую отвечают оператор Всеволод Каптур
, художник-постановщик Сергей Гудилин
и художник по костюмам Людмила Гаинцева
. Продюсером выступает Виолетта Кречетова
.
Также осенью 2021-го компания Sony Pictures Releasing надеется наконец выпустить фильм Кирилла Серебренникова
«Петровы в гриппе
», режиссерский дебют оператора Романа Васьянова
«Общага
», фильм Карена Оганесяна
«Молоко
» с Юлией Пересильд
и Андреем Бурковским
и ленту «Учености плоды
» Игоря Угольникова
с Сергеем Безруковым
в главной роли.
обсуждение >>