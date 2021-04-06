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Фильм «Портрет незнакомца» со всеми артистами «Мастерской Петра Фоменко» выйдет осенью

6 апреля
2021 год

Новости кино >>
6 апреля 2021
Картина режиссера Сергея Осипьяна «Портрет незнакомца», в которой все, даже эпизодические роли, сыграли артисты театра «Мастерская Петра Фоменко», выйдет в российский прокат осенью, рассказали дистрибьюторы ленты – компания Sony Pictures Releasing – на международном кинорынке и форуме «Российский кинобизнес».

Фильм «Портрет незнакомца» со всеми артистами «Мастерской Петра Фоменко» выйдет осенью

Действие драмеди производства Address Film разворачивается в 1976 году в Москве. Фильм погружает зрителя в мир артистов радио, поэтов и писателей, официантов, дам полусвета и ответственных партийных работников, милиционеров, кинорежиссёров, советских разведчиков и американских шпионов.

Судя по нефинальному трейлеру, презентованному на форуме, главные роли достались Юрию Буторину и Кириллу Пирогову, а вот, например, Евгений Цыганов сыграет модного кинодеятеля того времени, своими усами и знакомством с итальянскими кинорежиссерами явно отсылающего к Никите Михалкову.

Съёмки картины, основанной на сценарии Александра Лунгина, проходили в Большом театре, отеле «Метрополь», Центральном доме кино, Переделкино и на юге Италии, и завершились еще в феврале 2020-го. За визуальную составляющую отвечают оператор Всеволод Каптур, художник-постановщик Сергей Гудилин и художник по костюмам Людмила Гаинцева. Продюсером выступает Виолетта Кречетова.

Также осенью 2021-го компания Sony Pictures Releasing надеется наконец выпустить фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», режиссерский дебют оператора Романа Васьянова «Общага», фильм Карена Оганесяна «Молоко» с Юлией Пересильд и Андреем Бурковским и ленту «Учености плоды» Игоря Угольникова с Сергеем Безруковым в главной роли.
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театры
"Мастерская Петра Фоменко"

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Фильм «Портрет незнакомца» со всеми артистами «Мастерской Петра Фоменко» выйдет осенью фотографии
Фильм «Портрет незнакомца» со всеми артистами «Мастерской Петра Фоменко» выйдет осенью фотографии
Фильм «Портрет незнакомца» со всеми артистами «Мастерской Петра Фоменко» выйдет осенью фотографии
Фильм «Портрет незнакомца» со всеми артистами «Мастерской Петра Фоменко» выйдет осенью фотографии
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