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Ла-Ла-Ла-Ла Ленд: репортаж со съемок «Чука и Гека» с Юлией Снигирь и Владимиром Вдовиченковым

7 апреля
2021 год

Новости кино >>
7 апреля 2021
В Москве завершились съемки семейного фильма «Чук и Гек» по мотивам одноименного рассказа Аркадия Гайдара. Идея проекта принадлежит продюсеру Арсену Готлибу, а режиссерское кресло занял специалист по новогоднему кино Александр Котт, поставивший пять частей «Елок». Кино-Театр.Ру узнал, как снимались эпизоды в «Школе современной пьесы» и почему Юлии Снигирь приходилось быть мамой в кадре и за кадром.

Ла-Ла-Ла-Ла Ленд: репортаж со съемок «Чука и Гека» с Юлией Снигирь и Владимиром Вдовиченковым
фото: Ксения Угольникова

Если театр начинается с вешалки, то погружение в атмосферу фильма – с курилки у входа. Там стоит группа мужчин в костюмах – все по моде 1930-х годов. Только подслушав разговоры, понимаешь, что все еще находишься в XXI столетии. Внутри у зеркала толпятся женщины в элегантных нарядах. В таком образе спина непроизвольно выпрямляется, взгляд устремляется прямо перед собой (а рука тянется открыть камеру на телефоне). Глядя на них, сразу хочется нырнуть в бабушкин шкаф за платьем в цветочек и завязать волосы в пучок. Ну или затесаться в группу еще переодетых статистов. А тем временем толпа медленно растекается по залу и начинается репетиция.

Камера, мотор, открывается занавес. Героиня Юлии Снигирь в золотом платье из парчи выступает перед сотней зрителей. В общем-то, всё как в реальной жизни. Только по сценарию она певица, а не актриса. Этой сюжетной линии не было в рассказе Гайдара, но создатели фильма решили добавить биографию мамы Чука и Гека. Теперь она немного напоминает героиню из другой советской сказки – «Простоквашино». На сцене напевает «Ла-ла-ла-ла-ла» (правда на мотив песни Эдуарда Хиля). А натурные съемки в Пермском крае, где температура падала до -40, – чем не повод надеть концертную телогрейку, ведь по сюжету семья во главе с Владимиром Вдовиченковым встречает Новый год в далекой Сибири.

Сама актриса рассказала, что неожиданно для себя обнаружила прототип героини в книжке с советскими иллюстрациями: «Недавно в книжном магазине я увидела экземпляр "Чука и Гека" с раритетными рисунками. И мало того, что мама на них не только была похожа на меня по типажу, но и так же одета – те же клетчатая юбка, водолазка и валенки. Я сфотографировала ее и прислала Саше Котту, на что он ответил: "Это генетическая память"».

Ла-Ла-Ла-Ла Ленд: репортаж со съемок «Чука и Гека» с Юлией Снигирь и Владимиром Вдовиченковым
фото: Данила Степанов

Пока мама поет на сцене, в зал влетает опоздавший гражданин, роль которого исполняет Роман Мадянов. Он пытается занять свое место, а вот Чук и Гек, очевидно, просто сидеть на местах больше не могут. Их играют Юра Степанов-младший и Андрей Андреев, оба – 2010 года рождения. Поэтому Юлии Снигирь приходится исполнять родительские обязанности не только в кадре, но и за кадром: она поправляет их костюмчики, следит за дисциплиной, то и дело поглядывая за мальчишками, которые в первую очередь дети, а потом уже артисты, хотя «Чук и Гек» – не первый проект в их фильмографии. Андрей уже четвертый раз снимается в кино, а Юра – третий.

Юлия Снигирь признается, что пока не готова брать на работу своего маленького сына, как это делает ее героиня: «Дети, которые умеют тихо себя вести на площадке, – настоящие бойцы. Мой сын один раз поприсутствовал на съемках сериала «Хороший человек». Он посидел немного, а потом подошел к Константину Юрьевичу Богомолову и спросил, где буфет. В общем, не проявил никакого интереса к происходящему».

Ла-Ла-Ла-Ла Ленд: репортаж со съемок «Чука и Гека» с Юлией Снигирь и Владимиром Вдовиченковым
фото: Ксения Угольникова

Работая над образами, художник по костюмам Екатерина Дыминская стремилась сделать наряды ярче и интереснее, чем они были в реальной жизни. По ее словам, «из всех получившихся персонажей можно потом сделать куколок или нарисовать с ними мультик». Впрочем, сказка и так прорывается сквозь сюжет. Игрушечный синий заяц мальчишек превращается в полутораметрового и оказывается в зрительном зале, а Чук и Гек – на сцене. Они носятся вокруг музыкантов, оркестр играет, мама поет, сохраняя внешнее спокойствие, напряжение нарастает, а выступление близится к концу. И тут опускается занавес.

Кинотеатральная премьера фильма «Чук и Гек» ожидается в декабре 2022 года.

Маша Бороденко
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Ла-Ла-Ла-Ла Ленд: репортаж со съемок «Чука и Гека» с Юлией Снигирь и Владимиром Вдовиченковым фотографии
Ла-Ла-Ла-Ла Ленд: репортаж со съемок «Чука и Гека» с Юлией Снигирь и Владимиром Вдовиченковым фотографии
Ла-Ла-Ла-Ла Ленд: репортаж со съемок «Чука и Гека» с Юлией Снигирь и Владимиром Вдовиченковым фотографии
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