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Кинофестиваль «Зеркало» вернется в офлайн

7 апреля
2021 год

Новости кино >>
7 апреля 2021
XV Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет с 23 по 29 июля в городах Ивановской области. Организаторы сообщили, что готовятся провести смотр в офлайн-формате. В честь открытия запланирован большой концерт на главной площади Юрьевца, родного города Андрея Тарковского, а в ивановском кинотеатре «Лодзь» состоятся показы кинопрограммы фестиваля.

Кинофестиваль «Зеркало» вернется в офлайн
фото: Пресс-служба фестиваля «Зеркало»

«В прошлом году на открытии мы показывали небольшой скринлайф-фильм о том, как снимал бы свои фильмы Андрей Тарковский, если бы он был нашим современником. Каждый год мы думаем о том, как придать фестивалю современное звучание. Для своего времени Тарковский был абсолютным новатором, поэтому "Зеркало" — в первую очередь фестиваль молодого и экспериментального кино», — отметил генеральный продюсер смотра Константин Шавловский.

В планах фестиваля — традиционная программа «Тарковский контекст», программа российского кино «Свои», программа современной авторской анимации и авторская программа художника по костюмам Надежды Васильевой, в рамках которой в Иванове откроется выставка костюмов к фильму «Конек-Горбунок». С этого года формат смотра расширится за счет новой программы «Планета Тарковского», которая будет посвящена смежным искусствам: литературе, музыке, театру и современному искусству.

Помимо того, фестиваль отметит 100-летие Криса Маркера, французского кинорежиссера, снявшего Андрея Тарковского в последние месяцы жизни, чему посвящен его фильм «Один день из жизни Андрея Арсеньевича», а также 70-летие Александра Сокурова и 60-летие Виктора Косаковского.

На фестивале продолжат работу образовательные программы: кампус документального кино «Юность» и мастерская анимации, в которую приглашаются учащиеся художественных школ Ивановской области.

Президентом «Зеркала» выступает кинорежиссер и двукратный номинант на премию «Оскар» Сергей Бодров, а программным директором — киновед, почетный президент ФИПРЕССИ Андрей Плахов.
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