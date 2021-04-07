Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Роб Рой»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Самое кассовое аниме всех времен доберется до российских кинотеатров 20 мая

7 апреля
2021 год

Новости кино >>
7 апреля 2021
Мультфильм «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечность», ставший самым кассовым аниме и японской картиной всех времен, выйдет в российский прокат 20 мая, сообщили дистрибьюторы ленты – компания Sony Pictures Releasing – на форуме «Российский кинобизнес».

Самое кассовое аниме всех времен доберется до российских кинотеатров 20 мая

Фильм основан на культовой манге Коехару Готогэ. В центре повествования – Тандзиро с друзьями из отряда уничтожителей демонов, которые расследует серию загадочных исчезновений внутри мчащегося поезда. Но один из отряда принадлежит Лунным демонам, которые приготовили ловушку для Тандзиро и его друзей.

«Истребитель демонов: Поезд «Бесконечность» вышел в японский прокат в октябре 2020 года и собрал почти 430 млн долларов в мировом бокс-офисе.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов»
«Ая и ведьма»: Двойка по зельеварению
Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах
Как понимать и снимать анимацию
Поиск по меткам
аниме
фильмы
Истребитель демонов: Поезд "Бесконечность"

фотографии >>
Самое кассовое аниме всех времен доберется до российских кинотеатров 20 мая фотографии
Самое кассовое аниме всех времен доберется до российских кинотеатров 20 мая фотографии
Самое кассовое аниме всех времен доберется до российских кинотеатров 20 мая фотографии
Самое кассовое аниме всех времен доберется до российских кинотеатров 20 мая фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Роб Рой»

Скорбим

Борис Бекет
6 апреля ушёл из жизни актёр Борис Бекет.
Сергей Лычев
5 апреля ушёл из жизни актёр Сергей Лычев.
Фикрет Мамедов
5 апреля ушёл из жизни актёр Фикрет Мамедов.
Александр Гаспарьянц
4 апреля ушёл из жизни актёр Александр Гаспарьянц.
Ильяс Турманов
4 апреля ушёл из жизни актёр Ильяс Турманов.
Артём Тынкасов
3 апреля ушёл из жизни актёр Артём Тынкасов.

День рождения >>

Анастасия Бунина
Николай Ващилин
Марина Ворожищева
Елена Гоголева
Георгий Дронов
Николай Засухин
Татьяна Колганова
Елена Коровчук
Геша Меньшиков
Михаил Полицеймако
Кевин Алехандро
Миклош Габор
Джеймс Гарнер
Гийом Депардьё
Расселл Кроу
Амза Пелля
Джеки Чан
все родившиеся 7 апреля >>

Афиша кино >>

Уроки фарси
драма
Беларусь, Германия, Россия, 2020
100% Волк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, Германия, 2019
Минари
драма
США, 2020
ЗОЖ
драма
Польша, Швеция, 2020
Книга моря
Россия, 2018
Кинотеатр кошмаров
фильм ужасов
США, 2018
Мортал Комбат
боевик, научная фантастика, приключения, триллер, фэнтези
Австралия, США, 2021
24 снега
Россия, 2017
Будь моим Кириллом
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Заповедь зла
драма, мистика, фильм ужасов
Канада, 2020
Препод
драма, криминальный фильм, триллер
Исландия, Великобритания, США, 2021
Майор Гром: Чумной доктор
боевик, приключения
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен