Самое кассовое аниме всех времен доберется до российских кинотеатров 20 мая

Мультфильм «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечность
», ставший самым кассовым аниме и японской картиной всех времен, выйдет в российский прокат 20 мая, сообщили дистрибьюторы ленты – компания Sony Pictures Releasing – на форуме «Российский кинобизнес».
Фильм основан на культовой манге Коехару Готогэ
. В центре повествования – Тандзиро с друзьями из отряда уничтожителей демонов, которые расследует серию загадочных исчезновений внутри мчащегося поезда. Но один из отряда принадлежит Лунным демонам, которые приготовили ловушку для Тандзиро и его друзей.
«Истребитель демонов: Поезд «Бесконечность» вышел в японский прокат в октябре 2020 года и собрал почти 430 млн долларов в мировом бокс-офисе.
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