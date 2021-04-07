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Эксперты TeleMultiMedia Forum обсудят будущее индустрии ТВ, медиа и телекома

7 апреля
2021 год

Новости кино >>
7 апреля 2021
Пятый ежегодный «TeleMultiMedia Forum: лидеры цифровой медиасферы» пройдет в Москве 20 апреля в гибридном формате, сочетающем очное и онлайн-общение участников. Эксперты обсудят будущее индустрии ТВ, медиа и телекома, сообщают организаторы.

Эксперты TeleMultiMedia Forum обсудят будущее индустрии ТВ, медиа и телекома
фото: Telemultimedia.ru

По традиции TeleMultiMedia Forum откроет панельная дискуссия «Трансформация цифровой медиасферы», посвященная изменениям рынка медиапотребления и роли в этих процессах онлайн-кинотеатров, операторов связи и технологических компаний. Задача панельной дискуссии — дать реалистичный прогноз о развитии бизнеса в области производства и распространения видеоконтента. В дискуссии примут участие Иван Гродецкий (Premier), Андрей Нестеров (Триколор), Андрей Класс (ВГТРК), Мария Гречишникова (Star Media), Константин Смирнов (НТВ-Плюс), Карен Казарян (РАЭК), Виолета Родионова (Deloitte) и Рубен Оганесян (Медиа-1).

В рамках сессии «2021 год — год онлайн-видеосервисов! Почему?» представители MEGOGO, Газпром-медиа, Триколора, IVI и Яндекса поделятся, как им удалось сохранить новых пользователей, появившихся во время самоизоляции, и как пандемия подтолкнула развитие отрасли легального видео, повлияла на возможности роста выручки, бизнес-модели и маркетинговые стратегии.

Эксперты TelecomDaily, PHD, Media Direction Group и PwC также поделятся инсайтами и результатами исследований медиарынка, дадут свои прогнозы на то, какие сегменты будут расти быстрее и где реклама окажется наиболее востребованной.

Эксперты TeleMultiMedia Forum обсудят будущее индустрии ТВ, медиа и телекома
фото: Telemultimedia.ru

Представители Мегафона, Ростелекома, Huawei и МТС поговорят о развитии своего рынка на сессии «Цифровая трансформация телеком-операторов. Стильно, модно, необходимо?». А дискуссия «Тематические телеканалы в новой реальности. Вместе или против интернета?» с экспертами отрасли платного ТВ будет посвящена тому, как телеканалы борются за свою аудиторию, операторов, рекламодателей и что могут противопоставить видеосервисам и YouTube.

Участниками завершающей сессии «Синергия телевидения и UGC-платформ» станут Роман Максимов (RuTube), Лидия Баскакова (YouTube), Илья Доронов (РБК ТВ), Ольга Корабельникова (FUSE Media Direction Group), Мария Черкасская (Первый ТВЧ) и Элионора Келлер (телеканал «Ю»). Они порассуждают, насколько удачным окажется симбиоз классического ТВ и платформ с пользовательским контентом (YouTube, TikTok, соцсети) и когда они сольются в общее информационно-развлекательное медиапространство.

Регистрация на мероприятие и подробная информация — на сайте форума.
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№ 1
Даша Лучик   7.04.2021 - 11:12
Для представителей индустрии очень интересный форум читать далее>>
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