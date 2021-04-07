Четвертый сезон «ИП Пирогова» с Еленой Подкаминской и Алексеем Аграновичем стартует 30 апреля

Главная героиня Вера (Елена Подкаминская) оставит родную кондитерскую «Пирогова» на попечение семьи и уедет в Санкт-Петербург, где совместно с Денисом Алексеевичем (Алексей Агранович) и его сетью «Бальзак Гурмэ» откроет новое кафе-пекарню. Дела заведения идут в гору, но мысли Веры все чаще возвращаются в Москву. Она начинает скучать по дому, семье, Андрею и своему маленькому бизнесу.
«Относительно моей Веры Викторовны могу сказать, что мне гораздо больше ее трудов на кухне нравится все, что связано с ее приключениями и внештатными действиями. Обожаю куда-то лезть, откуда-то прыгать, куда-то падать и от кого-то бежать! К примеру, в новом сезоне мне надо было подтянуться на довольно высокий подоконник окна первого этажа, и когда я это сделала и через окно ввалилась в комнату, я была чрезвычайно собою довольна. Это запомнилось больше, чем любой другой более спокойный и обычный рабочий момент. Не хотелось бы выдавать всех интриг, но скажу, что почитатели сериала даже не представляют, куда заведет мою героиню любовная линия», — отметила Елена Подкаминская.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Жизнь других героев тоже не стоит на месте. Отношения Вали (Дмитрий Лысенков) и Саши (Ксения Теплова) не раз проходят проверку на прочность: сначала их свадьба будет под угрозой срыва из-за внезапно появившегося бывшего мужа Саши — Александра, сам день свадьбы станет «бенефисом Валентина Вольского», а симпатичная мать-одиночка Есения, положившая глаз на Валю, доставит дополнительных хлопот.
Тем временем Даня намерен сражаться за отцовство. Против воли Саши и втайне от Вали он делает тест ДНК. А дед (Александр Панкратов-Чёрный) не перестает удивлять домочадцев: на праздничном обеде в честь внука он знакомит всех с молодой подругой Марьяной, приехавшей из Челябинска покорять Москву. Однако Саша видит в Марьяне исключительно претендентку на наследство. В одной из серий к звездному составу сериала присоединился Роман Курцын в образе атлета.
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