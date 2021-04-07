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В Подмосковье начались съемки второго сезона «Эпидемии»

7 апреля
2021 год

Новости кино >>
7 апреля 2021
В Подмосковье начались съемки второго сезона сериала «Эпидемия». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production , которая занимается производством проекта.

В Подмосковье начались съемки второго сезона «Эпидемии»
фото: Пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

«Все мы понимаем, что будет непросто, – сказал режиссер Дмитрий Тюрин. – Но я думаю, что будет так же непросто, как и интересно. Я хочу пожелать нам всем в этом непростом приключении сил, терпения, здоровья, удачи и немножко чуда».

В первый съемочный день на небольшом участке лесополосы собрались исполнители главных ролей – Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова и Савелий Кудряшов. Подробности сюжета пока не сообщаются.

В Подмосковье начались съемки второго сезона «Эпидемии»
фото: Пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

Оператором-постановщиком выступает Роберт Саруханян, который был вторым оператором на первом сезоне. Премьера состоится на видеосервисе PREMIER.

Первый сезон поставил режиссер Павел Костомаров. Премьера состоялась в 2019 году, и позднее сериал был продан Netflix, где по итогам года стал первым российским проектом, вошедшим в топ-10 неанглоязычных сериалов на онлайн-платформе. После этого его оценил сам Стивен Кинг.
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