В Подмосковье начались съемки второго сезона «Эпидемии»

В Подмосковье начались съемки второго сезона сериала «Эпидемия». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production , которая занимается производством проекта.
фото: Пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production
«Все мы понимаем, что будет непросто, – сказал режиссер Дмитрий Тюрин. – Но я думаю, что будет так же непросто, как и интересно. Я хочу пожелать нам всем в этом непростом приключении сил, терпения, здоровья, удачи и немножко чуда».
Оператором-постановщиком выступает Роберт Саруханян, который был вторым оператором на первом сезоне. Премьера состоится на видеосервисе PREMIER.
Первый сезон поставил режиссер Павел Костомаров. Премьера состоялась в 2019 году, и позднее сериал был продан Netflix, где по итогам года стал первым российским проектом, вошедшим в топ-10 неанглоязычных сериалов на онлайн-платформе. После этого его оценил сам Стивен Кинг.
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