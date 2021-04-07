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Сбор заявок на питчинг кинофестиваля «Край света» продлится до 15 апреля

7 апреля
2021 год

Новости кино >>
7 апреля 2021
Продюсерский центр Киностудии им. Горького совместно с кинофестивалем «Край света. Запад» проводит сбор заявок на питчинг сценариев короткометражных документальных фильмов. Прием продлится до 15 апреля, сообщают организаторы.

Сбор заявок на питчинг кинофестиваля «Край света» продлится до 15 апреля
фото: Пресс-служба кинофестиваля «Край света»

Питчинг направлен на поддержку молодых авторов, поэтому в нем смогут принять участие авторы до 35 лет. Шорт-лист опубликуют в день открытия II смотра «Край света. Запад» — 30 апреля, а само мероприятие пройдет в гибридном формате с 5 по 6 мая на кинофестивале в Калининграде.

Победитель будет объявлен 7 мая на церемонии закрытия, он получит денежный приз в размере 150 тысяч рублей. Киностудия им. Горького также оставляет за собой право присудить одному из участников питчинга гран-при, который подразумевает реализацию проекта при содействии студии.

Для участия в питчинге необходимо заполнить электронную форму, прикрепив развернутую сценарную заявку минимум на три страницы, синопсис, тритмент или сценарий объемом не более десяти страниц, а также при наличии – трейлер, тизер и мудборд.
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