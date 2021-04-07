Сбор заявок на питчинг кинофестиваля «Край света» продлится до 15 апреля



фото: Пресс-служба кинофестиваля «Край света»

Продюсерский центр Киностудии им. Горького совместно с кинофестивалем «Край света. Запад» проводит сбор заявок на питчинг сценариев короткометражных документальных фильмов. Прием продлится до 15 апреля, сообщают организаторы.Питчинг направлен на поддержку молодых авторов, поэтому в нем смогут принять участие авторы до 35 лет. Шорт-лист опубликуют в день открытия II смотра «Край света. Запад» — 30 апреля, а само мероприятие пройдет в гибридном формате с 5 по 6 мая на кинофестивале в Калининграде.Победитель будет объявлен 7 мая на церемонии закрытия, он получит денежный приз в размере 150 тысяч рублей. Киностудия им. Горького также оставляет за собой право присудить одному из участников питчинга гран-при, который подразумевает реализацию проекта при содействии студии.Для участия в питчинге необходимо заполнить электронную форму, прикрепив развернутую сценарную заявку минимум на три страницы, синопсис, тритмент или сценарий объемом не более десяти страниц, а также при наличии – трейлер, тизер и мудборд.