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Александр Балуев начнёт борьбу за «Золото Лагина»

8 апреля
2021 год

Новости кино >>
8 апреля 2021
Премьера 16-серийной ретродрамы «Золото Лагина» с Александром Балуевым и Марией Порошиной состоится 12 апреля в 19.40 на НТВ, сообщает пресс-служба телеканала.

Александр Балуев начнёт борьбу за «Золото Лагина»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В центре истории – председатель золотодобывающей артели Иван Лагин, который борется за золото ни на жизнь, а на смерть. Главную роль в картине исполнил известный актёр театра и кино Александр Балуев. Также в проекте задействованы Алексей Шевченков, Игнат Акрачков, Владимир Антоник, Денис Беспалый, Дмитрий Куличков, Сергей Шнырёв и другие.

Начало 80-х: на фоне застойных явлений и сложной экономической ситуации в стране появляются прогрессивные формы управления производством, позволяющие обеспечить трудящимся достойные условия труда и зарплату. Но не всем это нравится. Министерские аппаратчики недовольны руководителем прогрессивной золотодобывающей артели «Северная» Иваном Лагиным (Балуев): он не делится с ними деньгами, но при этом платит большие зарплаты рабочим.

Александр Балуев начнёт борьбу за «Золото Лагина»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Это не реальная, но близкая к правде история. Она о том, как формировались первые негосударственные организации, которые работают на благо страны. Этим проект и интересен. Лагин – полная противоположность меня, мы абсолютно разные, а играть героев, которые совершенно на меня не похожи, всегда интереснее. Ещё он мне понравился тем, что служит своей стране», – говорит исполнитель главной роли Александр Балуев.

Они пытаются «отжать» у него прииск, который приносит не только Лагину, но и всему государству баснословные деньги. В ход идут административные уловки, подкуп, насильственные действия. Он вступает в борьбу за дело всей жизни и ищет защиты в Кремле. Но, несмотря на свои связи, Лагин попадает в тюрьму: бандиты нападают на прииск, и на защиту семейного бизнеса встают его сыновья – Антон (Владимир Верёвочкин) и Матвей (Алексей Кирсанов). Находясь в тюрьме, Иван пишет письмо Андропову о необходимости реформ в золотодобывающей отрасли. Андропов понимает, что стране необходимы изменения, и неожиданно для всех Лагина отпускают.

Александр Балуев начнёт борьбу за «Золото Лагина»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Это замечательная история, которую было невероятно интересно снимать. Живые люди, многоплановые неоднозначные характеры и их драматичные, иногда трагичные судьбы. Они любят, борются, предают, совершают ошибки, но уверенно идут к своей цели. И это вселяет надежду: когда есть такие борцы за справедливость, как Иван Лагин, ничто и никто нас не сломит. Страна, в которой мы живём, столько пережила и столько натерпелась за свою историю, что это чудо, как мы выстояли. А выстояли мы благодаря именно таким людям, готовым пожертвовать всем ради блага своей страны», – вспоминает режиссёр Леонид Белозорович.

Съёмки картины прошли в Свердловской области. Зрителей ждёт много экшн-сцен с драками, погонями, перестрелками. В сложных трюковых сценах участвовали профессиональные каскадёры, но некоторые трюки выполняли и сами актёры: Александр Балуев, Алексей Кирсанов, Владимир Верёвочкин и другие. Так как действие картины разворачивается в 80-х, художники уделили особое внимание атмосфере того времени, объектам, реквизиту и музыке. Кстати, в многосерийном фильме прозвучат композиции легендарного Владимира Высоцкого.

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обсуждение >>
№ 2
Клавдия Дорофеева   8.04.2021 - 11:25
Раньше Балуев был таким импозантным и привлекательным мужчиной, очень был хорош с Ходченковой в Благословите женщину, а сейчас как то постарел, подсадал... скучаю по тому станинному офицеру читать далее>>
№ 1
Даша Лучик   8.04.2021 - 10:46
На первый взгляд история интересная, но так как это НТВ никогда нельзя быть уверенной до конца)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Александр Балуев начнёт борьбу за «Золото Лагина» фотографии
Александр Балуев начнёт борьбу за «Золото Лагина» фотографии
Александр Балуев начнёт борьбу за «Золото Лагина» фотографии
Александр Балуев начнёт борьбу за «Золото Лагина» фотографии
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