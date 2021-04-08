Александр Балуев начнёт борьбу за «Золото Лагина»

Начало 80-х: на фоне застойных явлений и сложной экономической ситуации в стране появляются прогрессивные формы управления производством, позволяющие обеспечить трудящимся достойные условия труда и зарплату. Но не всем это нравится. Министерские аппаратчики недовольны руководителем прогрессивной золотодобывающей артели «Северная» Иваном Лагиным (Балуев): он не делится с ними деньгами, но при этом платит большие зарплаты рабочим.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Это не реальная, но близкая к правде история. Она о том, как формировались первые негосударственные организации, которые работают на благо страны. Этим проект и интересен. Лагин – полная противоположность меня, мы абсолютно разные, а играть героев, которые совершенно на меня не похожи, всегда интереснее. Ещё он мне понравился тем, что служит своей стране», – говорит исполнитель главной роли Александр Балуев.
Они пытаются «отжать» у него прииск, который приносит не только Лагину, но и всему государству баснословные деньги. В ход идут административные уловки, подкуп, насильственные действия. Он вступает в борьбу за дело всей жизни и ищет защиты в Кремле. Но, несмотря на свои связи, Лагин попадает в тюрьму: бандиты нападают на прииск, и на защиту семейного бизнеса встают его сыновья – Антон (Владимир Верёвочкин) и Матвей (Алексей Кирсанов). Находясь в тюрьме, Иван пишет письмо Андропову о необходимости реформ в золотодобывающей отрасли. Андропов понимает, что стране необходимы изменения, и неожиданно для всех Лагина отпускают.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Это замечательная история, которую было невероятно интересно снимать. Живые люди, многоплановые неоднозначные характеры и их драматичные, иногда трагичные судьбы. Они любят, борются, предают, совершают ошибки, но уверенно идут к своей цели. И это вселяет надежду: когда есть такие борцы за справедливость, как Иван Лагин, ничто и никто нас не сломит. Страна, в которой мы живём, столько пережила и столько натерпелась за свою историю, что это чудо, как мы выстояли. А выстояли мы благодаря именно таким людям, готовым пожертвовать всем ради блага своей страны», – вспоминает режиссёр Леонид Белозорович.
Съёмки картины прошли в Свердловской области. Зрителей ждёт много экшн-сцен с драками, погонями, перестрелками. В сложных трюковых сценах участвовали профессиональные каскадёры, но некоторые трюки выполняли и сами актёры: Александр Балуев, Алексей Кирсанов, Владимир Верёвочкин и другие. Так как действие картины разворачивается в 80-х, художники уделили особое внимание атмосфере того времени, объектам, реквизиту и музыке. Кстати, в многосерийном фильме прозвучат композиции легендарного Владимира Высоцкого.
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