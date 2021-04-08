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«Чуч-Мяуч» позабавит малышей в середине весны

8 апреля
2021 год

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8 апреля 2021
Киностудия «Союзмультфильм» и видеосервис Premier выпустят на экраны новый комедийно-приключенческий анимационный сериал для детей дошкольного возраста под названием «Чуч-Мяуч». Премьера состоится 14 апреля на видеосервисе, уточняет пресс-служба сериала.

«Чуч-Мяуч» позабавит малышей в середине весны
фото: пресс-служба мультфильма

Выполненный в технике 2D-перекладки мультфильм создан по мотивам классической картины Инессы Ковалевской «Чучело-мяучело» 1982 года. Его графическое решение ориентировано на младшую аудиторию: все персонажи отрисованы в мягкой, простой стилистике с использованием спокойной цветовой гаммы. Всего к выпуску запланированы 52 серии, которые с апреля начнут пополнять библиотеку видеосервиса.

«Мы продолжаем поддерживать и показывать новую российскую анимацию и представляем свежий совместный проект "Союзмультфильма" и видеосервиса Premier – "Чуч-Мяуч". Это современное прочтение любимого советского мультика "Чучело-мяучело". Уверен, что юные зрители полюбят эту историю, вслед за нашими мультсериалами "Енотки" и "Тайны медовой долины"», — комментирует генеральный директор Premier Иван Гродецкий.

«Чуч-Мяуч» позабавит малышей в середине весны
фото: пресс-служба мультфильма

Каждый эпизод длительностью семь минут расскажет историю из жизни девочки Маруси и кота Мяуча, который обладает волшебным даром исполнять желания, однако каждый раз по-своему. Такая необычная особенность Мяуча часто становится причиной забавных неурядиц и неожиданных приключений, в которые попадают также и друзья Маруси и Мяуча — Варя и Миша. Все персонажи мультсериала живут в обычной городской многоэтажке, с которой соседствует «Магазин диковинных вещей» и его эксцентричная владелица Эмма Карловна.

Роль главного героя в мультфильме озвучил Михаил Башкатов, а его подругу, девочку Марусю — участница шоу «Голос» Алиса Смирнова. Креативным продюсером выступила Мария Конева, в творческом багаже которой уже есть один успешный мультсериал «Союзмультфильма» — «Оранжевая корова». Продюсируют «Чуч-Мяуча» Юлия Осетинская, Лика Бланк и Борис Машковцев. Телевизионная премьера сериала состоится 18 апреля на телеканале «Мультиландия».

«Чуч-Мяуч» позабавит малышей в середине весны
фото: пресс-служба мультфильма

«В "Чуч-Мяуче" будет множество волшебных историй, однако чудеса в нашем мультфильме — невпопад, и героям приходится каждый раз проявлять творческий подход, чтобы разрешить все удивительные ситуации, с которыми им приходится столкнуться. Наш сериал, как и его классический предшественник, рассказывает о том, что главное чудо — в дружбе, творчестве, взаимоподдержке, доброте. С помощью этих простых, базовых ценностей можно разобраться с любой даже самой неразрешимой на первый взгляд задачей — и именно этому учит наш "Чуч-Мяуч"», — рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва.
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