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Не стало звезды «Твин Пикса» Уолтера Олкевича

8 апреля
2021 год

Новости кино >>
8 апреля 2021
В Калифорнии не стало американского актёра Уолтера Олкевича, запомнившегося по ролям в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс» и приквеле «Твин Пикс: огонь, иди со мной». Ему было 72 года. Согласно Deadline, смерть мастера эпизода подтвердил его сын, сценарист Зак Олкевич.

«Он был хорошим человеком, который вкладывал свою любовь к творчеству и искусству во всё, что он делал. Он передал эту страсть мне, и я с нетерпением жду возможности передать её внукам, которых он так любил», — заявил Олкевич-младший.

Не стало звезды «Твин Пикса» Уолтера Олкевича
фото: imdb.com

Причиной смерти актёра стала инфекция после операции на колене, с которой он боролся многие годы. В 2017-м ему пришлось из-за болезни уйти из любимой профессии.

Уолтер Олкович родился 14 ноября 1948-го в городе Бейонн, расположенном в штате Нью-Джерси. Помимо него и сына, свою жизнь кино посвятил его дядя Эдриан Дрейк, которого можно было увидеть на экране в 1980-х. Сам Уолтер дебютировал в «Мире будущего», вышедшем в 1976-м, а спустя три года засветился в комедии Стивена Спилберга «1941-й». Известность актёру принесли образы бармена Жака Рено и владельца бара «Дом у дороги» Жана-Мишеля Рено в «Твин Пиксе». Всего на его счету более 100 ролей в кино и на телевидении. В частности, он запомнился по таким фильмам и сериалам, как «Детективное агентство "Лунный свет"», «Грейс в огне», «Клиент», «Скорая помощь», «Скользящие» и другие.
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персоны
Уолтер Олкевич
фильмы
1941-йГрейс в огнеДетективное агентство "Лунный свет"КлиентМир будущегоСкорая помощьТвин ПиксТвин ПиксТвин Пикс: огонь, иди со мной

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