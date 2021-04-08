Не стало звезды «Твин Пикса» Уолтера Олкевича

В Калифорнии не стало американского актёра Уолтера Олкевича
, запомнившегося по ролям в сериале Дэвида Линча
«Твин Пикс
» и приквеле «Твин Пикс: огонь, иди со мной
». Ему было 72 года. Согласно Deadline
, смерть мастера эпизода подтвердил его сын, сценарист Зак Олкевич
.
«Он был хорошим человеком, который вкладывал свою любовь к творчеству и искусству во всё, что он делал. Он передал эту страсть мне, и я с нетерпением жду возможности передать её внукам, которых он так любил», —
заявил Олкевич-младший.
Причиной смерти актёра стала инфекция после операции на колене, с которой он боролся многие годы. В 2017-м ему пришлось из-за болезни уйти из любимой профессии.
Уолтер Олкович родился 14 ноября 1948-го в городе Бейонн, расположенном в штате Нью-Джерси. Помимо него и сына, свою жизнь кино посвятил его дядя Эдриан Дрейк
, которого можно было увидеть на экране в 1980-х. Сам Уолтер дебютировал в «Мире будущего
», вышедшем в 1976-м, а спустя три года засветился в комедии Стивена Спилберга
«1941-й
». Известность актёру принесли образы бармена Жака Рено и владельца бара «Дом у дороги» Жана-Мишеля Рено в «Твин Пиксе
». Всего на его счету более 100 ролей в кино и на телевидении. В частности, он запомнился по таким фильмам и сериалам, как «Детективное агентство "Лунный свет"
», «Грейс в огне
», «Клиент
», «Скорая помощь
», «Скользящие
» и другие.
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