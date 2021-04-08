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«Икаров» вручат 2 сентября

8 апреля
2021 год

Новости кино >>
8 апреля 2021
Седьмая церемония награждения Национальной анимационной премии «Икар» пройдёт 2 сентября в «Школе современной пьесы». Мероприятие было перенесено на сентябрь в связи с ограничительными мерами по противодействию распространения коронавируса, которые ещё не сняты окончательно в Москве. Об этом сообщила пресс-служба премии в день российской анимации.

«Икаров» вручат 2 сентября
фото: пресс-служба премии

Тем временем началась работа Экспертного совета премии, по результатам которой будут названы номинанты «Икара-2021». Оргкомитет в ближайшие дни определит имена лауреатов в почётной номинации «Мастер» и лауреата в категории «Продюсер».

Всего на соискание награды были подано 123 заявки, в числе которых короткометражные и полнометражные анимационные фильмы, сериалы и прикладные ролики.
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коронавирус
театры
"Школа современной пьесы"

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