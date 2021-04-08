«Икаров» вручат 2 сентября

Седьмая церемония награждения Национальной анимационной премии «Икар» пройдёт 2 сентября в «Школе современной пьесы». Мероприятие было перенесено на сентябрь в связи с ограничительными мерами по противодействию распространения коронавируса, которые ещё не сняты окончательно в Москве. Об этом сообщила пресс-служба премии в день российской анимации.
фото: пресс-служба премии
Тем временем началась работа Экспертного совета премии, по результатам которой будут названы номинанты «Икара-2021». Оргкомитет в ближайшие дни определит имена лауреатов в почётной номинации «Мастер» и лауреата в категории «Продюсер».
Всего на соискание награды были подано 123 заявки, в числе которых короткометражные и полнометражные анимационные фильмы, сериалы и прикладные ролики.
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