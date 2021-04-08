Трагедия ярославского «Локомотива», «Мы» Замятина и «Петровы в гриппе»: какое российское кино выйдет в прокат

На этой неделе в Москве прошел форум «Российский кинобизнес
», где крупнейшие отечественные дистрибьюторы представили кинотеатрам свои новые и не совсем релизы, которые наконец доберутся до залов – если, конечно, не наступит третья волна коронавируса с сопутствующими ограничениями. Большие пакеты российских фильмов представили «Каропрокат», давно концентрирующийся на отечественном кино, компания Sony Pictures, в практически отсутствии студийных новинок также активно занявшаяся прокатом российского контента, и Megogo, в этом году выпускающая фильмы собственного производства. Рассказываем, что это за кино.
«Каропрокат»: «Небесная команда» с Алексеем Гуськовым и «Мы» с Егором Коршковым
Компания «Каропрокат» выстроила свою презентацию в хронологическом порядке, начиная с фильма «Будь моим Кириллом
», который вышел в прокат 8 апреля. Это еще один полнометражный проект успешно работающей на сериальном поле компании Good Story Media. Их предыдущий проект «Батя
» с Владимиром Вдовиченковым
, выпущенный, правда, другим прокатчиком – «Централ Партнершип», собрал более 500 млн рублей и прямо сейчас, по данным ЕАИС, замыкает десятку самых кассовых фильмов этого года. При этом производственный бюджет ленты, как рассказали представители Good Story Media, составил всего 11 млн рублей. Фильму «Будь моим Кириллом», конечно, вряд ли удастся добраться до столь впечатляющих результатов, хотя сама картина представляет собой вполне качественный, причем довольно актуальный ромком.
Весна и лето у «Каропроката» будут разножанровыми. 22 апреля состоится релиз трэш-комедии «Любовь и монстры
» с Романом Курцыным
, Кириллом Кяро
и Яном Цапником
, которые сражаются с чудищами с помощью алкоголя. На 13 мая встала драма «Иваново счастье
», выросшая из короткометражки Ивана Соснина
«Интервью
» с Алексеем Серебряковым
и Мариной Васильевой
, а 10 июня выйдет военный вестерн «Красный призрак
» Андрея Богатырева
с Юрой Борисовым
в одной из главных ролей. Впрочем, 24 июня все снова вернется на комедийные круги с фильмом «Проклятый чиновник
», где Максим Лагашкин
играет заместителя мэра, который вдруг не может брать взятки.
Осень же начнется на трагической ноте. 9 сентября «Каропрокат» собирается выпустить новый фильм Владимира Аленикова
«Небесная команда
», рассказывающий о болельщиках ярославского «Локомотива», хоккеисты которой в 2011 году разбились в авиакатастрофе по пути на матч с минским «Динамо». В картине, явно отходящей по форме от классических спортивных байопиков нынешнего российского кино, сыграли Алексей Гуськов
, Ирина Розанова
, Андрей Мерзликин
и молодые актеры. Другой долгожданный проект – экранизация «Мы
» Евгения Замятина, которая вот уже несколько лет ждет своего выхода на экраны. «Каропрокат» также анонсирует фильм, главные роли в котором сыграли Егор Корешков
и Елена Подкаминская
, на осень – надеемся, к Единому дню голосования, когда будут выбирать и депутатов Госдумы.
В анимационном пакете «Каропроката» – «Кощей. Начало
», о котором мы уже писали
. Мультфильм выйдет 28 октября. А на 18 ноября запланирован «Плюшевый бум!
» от студии «Рики». В ней вор Макс похищает какой-то волшебный рубин, вшивает его в обычного плюшевого медведя, но в самолете игрушку путают с похожей, которая оказывается в магазине игрушек. Рубин там всех оживляет и начинается отечественная «История игрушек
».
Завершит год «Каропрокат» новогодней комедией «Снегурочка против всех
» по сценарию Ильи Куликова
с Павлом Волей
и Надеждой Сысоевой
в главных ролях. На презентации показали первый отрывок, перед которым обещали, что это будет очень очень смешной и праздничный фильм. Но, судя по реакции молчаливого зала, над таким позиционированием еще стоит поработать.
Sony Pictures: «Девятаев» с Павлом Прилучным и «Учености плоды» с Сергеем Безруковым
Самой объемной частью презентации стало представление нового фильма Тимура Бекмамбетова
«Девятаев
» с Павлом Прилучным
в главной роли. Картина, основанная на реальном подвиге летчика, Героя Советского Союза Михаила Девятаева, причем решенная в суперсовременном формате, откроет 43-й Московский Международный кинофестиваль 22 апреля, а уже 29-го выйдет в широкий прокат. Так что на майские праздники поклонники военно-воздушных шутеров (есть ли они?) без кино не останутся.
В этом году Sony Pictures также надеется выпустить в прокат два других фестивальных фильма: «Петровы в гриппе
» Кирилла Серебренникова
, ожидающие релиза еще с прошлогоднего Каннского кинофестиваля, и «Общага
» – режиссерский дебют оператора Романа Васьянова
, также зависящий от селекций крупных международных смотров. На этот ж год запланирован прокат «Молока
» Карена Оганесяна
с Юлией Пересильд
и Андреем Бурковским
и «Портрета незнакомца
», где все, даже эпизодические роли, сыграли артисты «Мастерской Петра Фоменко
».
Кроме того, осенью 2021-го нас ждут два потенциальных «хита» – уже, кажется, порядком устаревший «Ампир V
» Виктора Гинзбурга
с Павлом Табаковым
и Oxxxymiron
в главных ролях уже подзабытой экранизации одноименного романа Виктора Пелевина
. И лента Игоря Угольникова
«Учености плоды
» с Сергеем Безруковым
в главной роли. Режиссер говорит, что такого Безрукова мы еще не видели, однако продемонстрированные материалы явно отсылают к «Заповеднику
», тем более и действие у Угольникова происходит в том же Михайловском, только во время оккупации 1944 года.
В анимационном блоке Sony Pictures – весь пакет студии СТВ Сергея Сельянова
. От «Буки», «Щелкунчика» и «Пиноккио
», над которыми работа идет уже не первый год, до традиционных «Трех богатырей» – образца 30 декабря 2021-го с дополнением «и конь на троне». На 2022-й компания также заявила проект «Финник
» про домового от студии «Рики». Из игровых планов на 2022-й – фильм Дмитрия Суворова
«Одна
» про Ларису Савицкую – единственную выжившую в авиакатастрофе 1981 года, когда Ан-24, совершавший рейс Комсомсомольск-на-Амуре-Благовещенск столкнулся с бомбардировщиком Ту-16К. В этом самолете Лариса была вместе с мужем, с которым они поженились за несколько месяцев до катастрофы.
Megogo: «Непослушник» с Виктором Хориняком и «Булки» с Кристиной Асмус
В пакете компании Megogo, в прошлом году запустившей производство собственных проектов, многие ожидали не только уже анонсированных отечественных проектов, но и новых. К сожалению, этого не случилось – большой блок с трейлерами и фрагментами зарубежных релизов завершился лишь тремя уже известными фильмами: «Честный развод
» с Агатой Муцениеце
и Александром Робаком
, «Непослушник
» с Виктором Хориняком
и Таисией Вилковой
и «Булки
» с Кристиной Асмус
и Борисом Дергачевым
.
По каждому из этих фильмов, впрочем, показали не только уже лежащие в интернете тизеры и трейлеры, но и полновесные отрывки, по которым представители кинотеатров могли составить свое мнение о будущих релизах. И надо сказать, что довольно неожиданно самую положительную (и, кажется, самую бурную на прошедшем форуме) реакцию получил проект Владимира Котта
«Непослушник», рассказывающий о блогере-пранкере, который, чтобы убежать от преследования за оскорбление чувств верующих, скрывается в монастыре. Исполнитель главной роли Виктор Хориняк назвал картину «душевным кино про любовь» и добавил, что этот фильм можно рекомендовать к семейному просмотру.
Комедия «Честный развод», совмещающая в себе и отголоски недавнего релиза Megogo «Стендопер под прикрытием», и всех отечественных семейных роуд-муви, заполонивших кинотеатры в праздничные выходные 23 февраля и 8 марта, столь бурных откликов, несмотря на «хайповый» актерский состав не получила. Так же, как и комедия «Булки», судя по отрывкам отсылающая к недавнему сиквелу «Гуляй, Вася!
», хотя вместо Бали здесь – Шри-Ланка, а вместо Любови Аксеновой
– Кристина Асмус. Константа в виде Бориса Дергачева тем не менее лишь в очередной раз «доказывает» все разнообразие отечественных кинокомедий.
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