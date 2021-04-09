«Морбиуса» и экранизацию игры Uncharted покажут на Netflix

Sony не последовала примеру Disney, NBCUniversal и ViacomCBS, запустивших собственные стриминговые платформы. Вместо этого компания заключила многолетнее соглашение с Netflix, благодаря чему сервис получил эксклюзивные права на стриминг её фильмов в США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter
.
По сложившейся традиции, киноленты попадают на потоковые площадки через 18 месяцев после кинопроката и релиза на носителях. Договор вступает в силу с 2022 года, а потому пользователям сервиса станут доступны для просмотра такие картины, как «Морбиус
», продолжение анимационного комикса «Человек-паук: Через вселенные
» и экранизация игры Uncharted
. Это же касается и марвеловской продукции, которая недоступна на Disney+. Речь про следующие части «Венома
» и «Человека-паука» — «Веном: Да будет Карнаж
» и «Человек-паук: Нет пути домой
» не вошли в сделку из-за того, что выйдут в 2021-м.
Согласно соглашению Netflix станут доступны лицензии на прокат фактически любых фильмов библиотеки Sony/Columbia. Подобное компании осуществили в 2014-м, когда договорились о стриминге анимации. Кроме того, Netflix профинансирует некоторые фильмы Sony, которые, вполне вероятно, минуют прокат.
В российский прокат Sony в текущем году выпустит такие ожидаемые новинки, как «Веном: Да будет Карнаж» (16 сентября), «Охотники за привидениями: Наследие
» (11 ноября) и «Человек-паук: Нет пути домой» (16 декабря). Релиз «Морбиуса» в России запланирован на 20 января 2022-го, а адаптация Uncharted выйдет 10 февраля 2022-го.
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