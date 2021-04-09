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Сценаристы Алексей Караулов и Дмитрий Котов включены в жюри питчинга Potential Lab

9 апреля
2021 год

Новости кино >>
9 апреля 2021
Стал известен состав жюри питчинга сценарной лаборатории Potential Lab, запланированной на 19-25 апреля в онлайн-формате. Мероприятие станет завершающим событием пятидневного марафона, в рамках которого команда редакторов продюсерского центра Potential будет разрабатывать с молодыми авторами их проекты, отобранные на конкурсной основе, а также из числа участников Фабрики сценариев — для дальнейшего участия в осеннем рынке кинопроектов Potential Project Market 2021. Питчинг состоится 24 апреля онлайн в открытом доступе. Приём заявок на участие в сценарном интенсиве лаборатории заканчивается 11 апреля, уточняет пресс-служба Potential.

Сценаристы Алексей Караулов и Дмитрий Котов включены в жюри питчинга Potential Lab
фото: пресс-служба продюсерского центра Potential

В жюри питчинга включены сценарист и креативный продюсер ГПМ КИТ Мария Меленевская, сценарист Алексей Караулов, сценарист и главный редактор кинокомпании Star Media Мария Ваксман, редактор кинокомпании «Марс Медиа» Виктория Локтева, сценарист, продюсер, ректор Высшей школы кино «Арка», автор книги «От видеоролика к Оскару. Фильммейкинг на миллион» Дмитрий Котов, режиссёр, креативный продюсер Potential и рынка кинопроектов Potential Project Market Ирина Обидова и продюсер Potential, директор рынка кинопроектов Potential Project Market Александра Алёхина.

Potential Lab предоставляет возможность сценаристам доработать свои истории под руководством профессиональных редакторов. Лаборатория является предварительным этапом отбора и подготовки проектов для презентации перед ведущими российскими продюсерами в рамках очного выпуска рынка кинопроектов Potential Project Market, который состоится осенью текущего года.

Сценаристы Алексей Караулов и Дмитрий Котов включены в жюри питчинга Potential Lab
фото: пресс-служба продюсерского центра Potential

Программа лаборатории включит в себя два блока. Помимо интенсива и питчинга, для сценаристов и всех желающих с 23 по 25 апреля в онлайн-формате пройдёт открытая деловая часть. Стартом послужит лекция «Творческое саморазвитие сценариста». 24 апреля состоится паблик-ток «Тренды в мировом кино- и сериальном производстве», спикерами выступят главный редактор ProfiCinema.ru Нина Ромодановская, руководитель службы новостей Кино-Театр.Ру, зам. гл. редактора The Digital Reporter, отборщик международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest Мария Токмашева и кинообозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина. В этот же день пройдёт паблик-ток «Что такое Berlinale Talents и зачем участвовать в кинолабораториях», который проведут участники Berlinale Talents 2021 в рамках Берлинского международного кинофестиваля – сценарист Лиза Цыганова и продюсер Егор Одинцов.

На следующий день, 25 апреля, запланированы лекции «Отношения сценариста с командой (продюсер, режиссер, редактор, соавтор)» и «Работа сценариста на заказ. Способы погружения в материал» с участием сценаристов и редакторов Potential Лизы Цыгановой и Алексея Олина, а также паблик-ток «Сторителлинг сегодня», спикерами которого числятся Дмитрий Котов, Алексей Караулов, Цыганова и Олин. Ознакомиться с расписанием публичной деловой программы и зарегистрироваться на неё можно на сайте Potential.
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