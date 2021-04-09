Сценаристы Алексей Караулов и Дмитрий Котов включены в жюри питчинга Potential Lab

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Британская актриса отказалась от роли в приквеле популярного сериала.

Джоди Тёрнер-Смит рассталась с «Ведьмаком»

9 апреля

«Морбиуса» и экранизацию игры Uncharted покажут на Netflix

Потоковый сервис заключил многолетнее соглашение с Sony, благодаря которому получил эксклюзивные права на стриминг фильмов компании в США.