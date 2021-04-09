Джоди Тёрнер-Смит рассталась с «Ведьмаком»

Джоди Тёрнер-Смит
отказалась от роли воительницы Эйли в приквеле «Ведьмака
». Согласно Deadline
, причиной ухода британской актрисы из сериала «Ведьмак: Происхождение крови
» послужил конфликт съёмочных графиков.
События спин-оффа развернутся за 1200 лет до рождения Геральта из Ривии. Зрители окажутся свидетелями Сопряжения сфер, благодаря которому перемешались друг с другом миры людей, эльфов и монстров. По сюжету Эйли бросает свой клан и королеву, чтобы стать кочевницей-музыкантшей. Но наступившие тёмные времена заставляют её вернуться к военному ремеслу в поисках мести и искупления. Кто именно теперь сыграет героиню, пока неизвестно.
Приквел будет состоять из шести эпизодов. Одна из ролей закреплена за Лоуренсом О'Фуорейном
. Автор популярной фэнтези-серии Анджей Сапковский
выступит в качестве креативного консультанта, шоураннером числится Деклан де Барра
, а Лорен Шмидт Хиссрих
является исполнительным продюсером.
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