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Джоди Тёрнер-Смит рассталась с «Ведьмаком»

9 апреля
2021 год

Новости кино >>
9 апреля 2021
Джоди Тёрнер-Смит отказалась от роли воительницы Эйли в приквеле «Ведьмака». Согласно Deadline, причиной ухода британской актрисы из сериала «Ведьмак: Происхождение крови» послужил конфликт съёмочных графиков.

Джоди Тёрнер-Смит рассталась с «Ведьмаком»
фото: syfy.com

События спин-оффа развернутся за 1200 лет до рождения Геральта из Ривии. Зрители окажутся свидетелями Сопряжения сфер, благодаря которому перемешались друг с другом миры людей, эльфов и монстров. По сюжету Эйли бросает свой клан и королеву, чтобы стать кочевницей-музыкантшей. Но наступившие тёмные времена заставляют её вернуться к военному ремеслу в поисках мести и искупления. Кто именно теперь сыграет героиню, пока неизвестно.

Приквел будет состоять из шести эпизодов. Одна из ролей закреплена за Лоуренсом О'Фуорейном. Автор популярной фэнтези-серии Анджей Сапковский выступит в качестве креативного консультанта, шоураннером числится Деклан де Барра, а Лорен Шмидт Хиссрих является исполнительным продюсером.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   9.04.2021 - 13:20
Ей видимо сделали другое предложение, от которого нельзя было отказаться читать далее>>
Всего сообщений: 1
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