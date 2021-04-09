Пол Дано воплотит вымышленного отца Стивена Спилберга

Пол Дано
сыграет Арнольда, вымышленного отца Стивена Спилберга
в полуавтобиографической ленте режиссёра о его детстве и отрочестве, уверяет Variety
.
Компанию актёру составят Мишель Уильямс
, которая предстанет в образе, навеянном матерью режиссёра Леей Адлер, и Сет Роген
, заявленный в качестве дяди Спилберга. Зрителям поведают о взрослении знаменитого постановщика в Аризоне образца 1950-60-х годов. В драме найдут отражение «пробы пера» Спилберга в кино, когда он снимал короткометражки на камеру Super8 вместе с друзьями. Также пойдёт речь о распаде семьи Спилберга.
Режиссёр работает над сценарием совместно с Тони Кушнером
. Планируются, что съёмки стартуют этим летом, а премьера намечена на 2022 год.
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