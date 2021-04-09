Пэрис Хилтон и Памела Андерсон записались в слэшер

Пэрис Хилтон
и Памела Андерсон
сыграют в навеянном пандемией коронавируса слэшере Джимми Янопулоса
«18 и старше
» (18 & Over), сообщает Deadline
.
Компанию им составят Джон Фостер
, Луис Гусман
, Джейк Вири
, Дюк Николсон
, Джон Робинсон
, Винни Харлоу
, певица Скай Феррейра
, рэперы A$AP Nast
и G Eazy
, который напишет музыку к фильму. Продюсером картины выступит актриса Эшли Бенсон
, которая также подобрала для себя роль.
Сюжет инди-хоррора, написанный Янопулосом совместно с Диомедесом Раулем Бермудесом
, пока держится в секрете. Но создатели уверяют, что зрителей ожидает одновременно устрашающее и весёлое зрелище про ночь ужаса во время самоизоляции.
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