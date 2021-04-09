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Пэрис Хилтон и Памела Андерсон записались в слэшер

9 апреля
2021 год

Новости кино >>
9 апреля 2021
Пэрис Хилтон и Памела Андерсон сыграют в навеянном пандемией коронавируса слэшере Джимми Янопулоса «18 и старше» (18 & Over), сообщает Deadline.

Пэрис Хилтон и Памела Андерсон записались в слэшер
фото: pinterest.co

Компанию им составят Джон Фостер, Луис Гусман, Джейк Вири, Дюк Николсон, Джон Робинсон, Винни Харлоу, певица Скай Феррейра, рэперы A$AP Nast и G Eazy, который напишет музыку к фильму. Продюсером картины выступит актриса Эшли Бенсон, которая также подобрала для себя роль.

Сюжет инди-хоррора, написанный Янопулосом совместно с Диомедесом Раулем Бермудесом, пока держится в секрете. Но создатели уверяют, что зрителей ожидает одновременно устрашающее и весёлое зрелище про ночь ужаса во время самоизоляции.
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