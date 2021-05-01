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Кинофестиваль «Край света. Запад» стартовал в Калининграде

1 мая
2021 год

Новости кино >>
1 мая 2021
В Калининграде стартовал Второй международный кинофестиваль «Край света. Запад», который будет радовать жителей и гостей города бесплатными кинопоказами до седьмого мая. Церемония открытия прошла в областном драмтеатре, а ее ведущим стал генеральный продюсер смотра Алексей Агранович.

Кинофестиваль «Край света. Запад» стартовал в Калининграде
фото: Пресс-служба фестиваля «Край света. Запад»

«Край света» зародился на Сахалине более десяти лет назад и впервые прошел в Калининграде в 2019 году. Минуя пандемию, смотр вернулся вновь в очном формате, чтобы рассказать о подростках и показать жизнь их глазами. Это касается как сформированной конкурсной программы, так и фильмов, которые будут создаваться здесь и сейчас, в мастерских фестиваля, куда мог попасть любой желающий.

Молодые люди самостоятельно переосмыслят свою юность — под присмотром кураторов творческих лабораторий. Так, документалист Ольга Привольнова предложит рассказать истории в формате одной минуты. Сценаристка «Последнего министра» Елена Ванина и режиссер Кирилл Кулагин займутся деконструкцией подростковой жизни, а кураторы анимационной мастерской погрузят юных участников в процесс создания собственного мультфильма в технике бумажной перекладки. Готовые работы участников по традиции презентуют в конце смотра.

«Это мероприятие — намного больше, чем фестиваль. Это продюсерский центр, который существует, чтобы люди по-новому смогли взглянуть на себя и у них появилась возможность снимать кино в родном регионе», — отметил Агранович.

Кинофестиваль «Край света. Запад» стартовал в Калининграде
фото: Пресс-служба фестиваля «Край света. Запад»

За три дня до старта фестиваля было разобрано порядка девяти тысяч билетов. К тому же, переменчивая погода как раз способствует посещению кинозалов. А участникам мастерских Антон Алиханов, вошедший в историю как самый молодой губернатор, даже пообещал официальный отгул в школе.

Вступительную речь произнес член международного жюри Артем Ткаченко, для которого церемония открытия совпала с днем рождения. В компании Евгения Гришковца, Анны Старобинец, Миры Сталевой и Хенриетты Борг Рейнхольдт ему предстоит присудить конкурсантам по два приза. Свои награды также раздаст жюри учителей и подростковое жюри, членами которого стали ученики 8-11 классов.
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Кинофестиваль «Край света. Запад» стартовал в Калининграде фотографии
Кинофестиваль «Край света. Запад» стартовал в Калининграде фотографии
Кинофестиваль «Край света. Запад» стартовал в Калининграде фотографии
Кинофестиваль «Край света. Запад» стартовал в Калининграде фотографии
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