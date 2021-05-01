Сергей Безруков, Евгений Ткачук и Александра Ребенок окажутся в стенах «Обители» после Дня Победы

Действие сериала разворачивается в Соловках образца 1920-х годов. 27-летний недоучившийся московский студент Артём Горяинов попадает в лагерь, в котором чекист Фёдор Эйхманис ставит масштабный эксперимент по «перековке человека». Одержимый идеей создания нового общества начальник лагеря строит новую цивилизацию на месте православного монастыря, считая, что Серебряный век продолжает жить именно здесь, в Соловках. С первых же дней в лагере Артёма ждут жестокие испытания: голод, каторжная работа, опасное противостояние с бандой «блатных», угроза расстрела или физической расправы. Сталкиваясь с самыми разными людьми – уголовниками и «политическими», честными и продажными, великодушными и злопамятными, – Артём пытается не только выжить в смертельно опасном приключении, но и найти свою правду в жизни. Испытанием становится для него и неожиданная любовь с чекисткой Галиной, у которой роман с Эйхманисом. Опасная связь может грозить героям расстрелом.
Сергей Безруков считает, что «это часть нашей истории, её надо снимать, изучать, экранизировать. Память имеет свойство забывать. Для того, чтобы не забывали, нужно показывать это время, вот так страшно и ярко. Когда смотришь в шоке и думаешь – насколько можно унизить человека, насколько можно превратить его в животное, – страшное время, чудовищное, действительно ад. Как много людей было сломлено, раздавлено, стёрто в порошок. Но были и те, кого не смогли сломить».
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Идея фильма о Соловках принадлежит Александру Велединскому. Его отец в 40-х учился в Соловецкой школе юнг, и знаменитому режиссёру давно хотелось рассказать об истории этого уникального места. Обратившись к писателю Захару Прилепину, постановщик попросил его написать небольшой рассказ – основу для будущего киносценария. Вдвоём они побывали на Соловках, где услышали легенду о любви актрисы местного театра и надзирателя, которых приговорили к расстрелу за подготовку к побегу. Тема настолько захватила Прилепина, что, углубившись в документы, свидетельства и воспоминания, он в течение трёх лет работал над книгой и в итоге написал большой роман, который вскоре получил признание читателей и критики.
По словам Александра Велединского, «"Обитель" – не рассказ о лагерной жизни. Нам интересны отношения человека и общества в исторической перспективе. О лагерях 30-х было написано и снято немало, нас же привлекли 20-е. Это самый интересный период XX столетия: смерть Серебряного века, рождение нового государства. "Обитель" – это ковчег, на котором уплывают в неизвестность русские люди, разделённые Гражданской войной. Наша история – о невозможности любви в клетке».
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Роман Прилепина вышел в 2014-м и вызвал широкий общественный резонанс, получив при этом такие престижные премии, как «Большая книга», «Книга года», «Книжная премия Рунета» и премии Правительства РФ в области культуры. К премьере многосерийного фильма в «Редакции Елены Шубиной» в серии «Кинобестселлеры» вышло новое издание романа с обложкой в стилистике постера.
Как вспоминает писатель, «на начальном этапе мы вместе с Александром Велединским сели, разложили карточки артистов, тыкали пальцем. Мы понимали, что это будет большой проект и многие захотят сниматься. Я предложил Евгения Ткачука на главную роль, а Велединский настоял на том, чтобы взять Безрукова на роль чекиста. Я обожаю Безрукова, но у меня были сомнения. Я спрашивал Александра: "Ты уверен, ты хорошо подумал?". Он ответил: "Да", и в итоге он угадал. Недавно мы встречались с Сергеем Безруковым, и он рассказал мне, что придумал одну сцену и привнёс в мою историю что-то от себя, разыграл, показал в лицах, и мне так понравилось, что я, наверное, добавлю этот момент в книгу. Так что мы с Безруковым теперь соавторы!».
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Соловецкий лагерь особого назначения (С.Л.О.Н) – место, где судьбы жертв и палачей переплелись в один клубок, где отбывают срок белые и красные, эсеры и поэты, священники и уголовники, бандиты и беспризорники, а стерегут их охранники, набранные из заключенных – из проштрафившихся милиционеров и чекистов. Максим Горький постарался возвысить этот лагерь, а Александр Солженицын заклеймил его: по его мнению, из Соловков вырос весь ГУЛАГ. Захар Прилепин представляет современный взгляд на историю Соловецкого лагеря. Он фокусирует внимание на конкретных судьбах заключённых, высвечивая трагедию через главного героя – Артёма Горяинова.
«Здесь всегда была живодерня», – заявляет чекист Эйхманис. Он хочет перечеркнуть прошлое и ставит революционный эксперимент на заключенных: труд и культура должны создать граждан новой цивилизации. Организовано собственное производство, проводятся научные исследования, в лагере есть три оркестра, газета, кино, библиотека и спортивные секции. Силами заключённых в театре готовится премьера «Дней Турбиных» Булгакова. Последний отблеск Серебряного века – на территории лагеря цветут розы редких сортов, а из белого гравия выложена фигура слона – символа названия лагеря. Но перед зрителем открывается тёмная сторона эксперимента: жестокий произвол, расстрелы, пытки, чудовищный штрафной изолятор на Секирной горе. «Цирк в аду», – так называет обстановку здесь один из заключённых.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Сергею Безрукову досталась роль Фёдора Эйхманиса – начальника Соловецкого лагеря, убеждённого чекиста. Это один из главных «демонов революции» и организаторов ГУЛАГ. Хладнокровно подписывает расстрельные списки. Образован, любит музыку, ценит женское общество. Увлечён лагерным экспериментом по «перековке» заключённых, как любимой игрушкой. Не сомневается в своём праве решать судьбы тысяч людей.
«Насколько сам Эйхманис верит, что создаёт цивилизацию? Это очень важно – насколько он убеждён в своей правоте. Но мне хотелось бы знать, что он думал и чувствовал потом, в последние минуты своей жизни. Как сказал Гёте: "Нет на земле поступка без отмщенья". Революция пожирает своих детей. Закон, который работает всегда и во всём», — рассказал о своём персонаже Безруков.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Осуждённый Артём Горяинов (Ткачук) доставлен на Соловки за «бытовое преступление». Недоучившийся студент, читатель книг. Ему нет дела до большевиков: «случились – пусть будут». Не верит никому, но хочет сам понять, где правда. Молодой, сильный, дерзкий, он вступает в игру со смертью, несмотря на то, что шансов выиграть нет.
По словам Евгения Ткачука, «у Артёма большая жажда жизни, он хочет жить и остаться живым, при всём том, что это практически невозможно. Стремление жить делает большие вещи. Оно может спасти и на войне, и в лагере, а без него даже в безвредной ситуации человек может превратиться в живой труп. Мы должны понимать, что это было. И как-то в своей жизни стремиться, чтобы никогда это не вернулось: уничтожение личности, уничтожение мысли, которая не может не рождаться в человеческой голове. Тяжело сказать, больше 200 лагерей по всей стране – это количество какое-то невыносимое. Даже осознать это невозможно, просто нереально. Надо знать, как к этому приходят, ведь когда всё это началось, двинулось стремление к такому построению жизни, первым шагом стал отказ от Бога. И весь фильм мы искали выход – это разговор Артёма с Богом, в которого он не верит, но без которого он не может. Это была бы невозможная история, если не давать надежды».
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Александра Ребенок воплотила образ Галины Кучеренко – чекистки и следователя в Соловецком лагере особого назначения. Жёсткая, умная, убеждённая, работала в бронепоезде Троцкого. На Соловки приехала, чтобы быть рядом с Эйхманисом, в которого влюблена.
«Галина – человек, способный на очень сильное чувство, несмотря на то, что это время новых прав и отношений, когда идеи брака вышли из моды, время равенства полов, свободной любви. Она ходит в кожанке, фуражке, носит наган, защищена как амазонка в доспехах. Но вся эта защита – чтобы никто не догадался, что она просто женщина, которой нужна нежность, любовь, семья. Она из кожи вон лезет, чтобы удержать Эйхманиса, и раз ему нравится – будет сильной, вооружённой, безжалостной, — поведала о своей героине Ребенок и добавила. — Это история людей, которые стремятся к свету, поиск света в беспросветном пространстве. Сильная история, мощная. Вот это интересно: раскопать, заглянуть, узнать, что же тут происходило. Темы, которые поднимаются в "Обители", не имеют срока действия. Они не принадлежат какому-то конкретному времени, они – вечные: Бог, любовь, смерть, страсть, месть. Просто обстоятельства помещены в такой концентрат времени и места – в Соловки 20-х годов».
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Ещё одним ключевым персонажем является Серж Мезерницкий в исполнении Виктора Добронравова – белогвардеец и контрреволюционер. В Соловецком лагере он стал трубачом духового оркестра. Убеждённый противник революции, не говорит лишнего, остроумно шутит, играет на театральной сцене и в жизни. Только в кругу близких мечтает, как падёт ненавистный режим.
«Белогвардейский офицер, слуга народа своего, которого больше нет. Образованный, умный, талантливый – и куда теперь всё это девать? Что с этим теперь делать? В моём персонаже много печального юмора. Человек, который воевал, командовал, убивал, теперь как тигр без зубов и без когтей. Но – тигр. Никто там на свет в конце тоннеля не рассчитывает. Они же белогвардейцы, им обратного пути нет. Они не буханку украли, они за другое сидят. Для них жизнь уже закончилась», — прокомментировал свою роль Добронравов, после чего отметил, что «Обитель» – «про людей, про свет в конце туннеля. Если его нет, туннель надо пробить. Главный герой Артём – молодой человек, талантливый, фартовый, везучий. Его всё время швыряет то туда, то сюда, и он всё время думает – какой же выбор. Мне до финала истории было интересно: ну неужели ты сломался, неужели и тебя туда же, и тебя подмяли? А вот – нет, он какой-то другой. Мне кажется, это герой того времени, и молодым людям, которым по 20-25 лет, нужно задумываться, а как бы поступил я, что со мной было бы, если я вот так, не дай Бог, оказался в такой ситуации? Вот эти вопросы – это то, что позволит в будущем назвать "Обитель" классикой».
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Поэт Афанасьев (Яков Шамшин) – аферист и жулик, заявляет, что для него нет разницы между лагерем и монастырем. Он вообще смотрит на жизнь как на повод для новых стихов, но только до тех пор, пока этой жизни ничего не угрожает. Ради спасения своей шкуры легко может подставить товарища. Находит общий язык с местными блатными, мечтает о побеге и не может удержаться от издевательской шутки над властью, даже если за это придётся дорого заплатить.
«Мой герой подловатый, но не злой парень, — считает Шамшин. — Полууголовный-полубогемный поэт, примазавшийся к кругу Есенина, он получил срок за организацию публичного дома, вдохновение он черпает с самого дна собственного падения».
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Василий Петрович Вершилин (Виктор Раков) – бывший офицер, не позволяет себе опускаться до ругательств, обладает врождённым чувством собственного достоинства. Помог освоиться Артёму в первые дни в лагере, относится к нему с отеческой заботой. Любит с горькой иронией рассуждать о новой жизни, но соблюдает осторожность. Держится особняком, пытается вызвать Артёма на откровенность, но сам о себе рассказывает очень скупо.
Владычка Иоанн (Игорь Черневич) – православный священник отец Иоанн помог сохранить силу духа многим товарищам по заключению. Его величают «владычкой», и это хорошее слово подходит отцу Иоанну как нельзя лучше. С улыбкой и любовью он говорит о кротости, смирении и вере, и его слушают даже те, кто не может смириться с болью и унижением. Священник верит: пока хоть один из них способен оставаться выше беды, не поддаваться отчаянию, не погружаться во мрак, то и у остальных остаётся надежда на спасение.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Я вообще с большим сочувствием отношусь к героям фильма, не только к главному герою. У нас в картине нет положительных и отрицательных персонажей. Есть несколько человек с негативным полюсом, но ни одного просто хорошего или просто плохого. Не бывает чисто чёрного или чисто белого. Чисто чёрное – это дьявол, а белое – это Бог, а в человеке всё это смешивается, потому имеет множество оттенков», — говорит Велединский.
«Обитель» снимали в Москве, Выборге, Ярославле, Архангельской, Ленинградской, Ярославской и Вологодской областях, а выбор натуры занял целый год. От масштабных съёмок на Соловецком архипелаге отказались, чтобы не нарушать строгий распорядок действующего монастыря. Роль Соловецкого монастыря досталась Кирилло-Белозёрскому. Белоснежные стены вологодского монастыря ради сходства были задекорированы под камень, а среди монастырских построек появились лагерный магазин, почта, госпиталь и театр. Мельчайшим деталям уделялось большое внимание. Забытые марки сигарет, обложки книг Серебряного века, пистолеты, кожанки чекистов, плакаты, портрет Троцкого в комнате Галины – весь материальный мир 20-х годов воссоздан с особой, осязаемой убедительностью.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Это не самый простой проект в моей жизни, но "Обитель" вдохновляет и обязывает. В этом фильме есть три составляющие профессиональной работы: крепкий сценарий, отличный режиссёр и хорошие актёры. В фильме нет ни одного "сериального" кадра: Велединский точно знал, чего хотел, и требовал выдерживать классический стиль, чтобы картина хорошо смотрелась и спустя десять-двадцать лет», — рассказал оператор Никита Рождественский.
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