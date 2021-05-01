Москвичи смогут провести майские праздники на бесплатных показах сети Москино

В майскую программу Москино вошли тематические программы Синематеки «Ко Дню весны и труда» и «День Победы», специальный показ «Белорусского вокзала» в кинотеатре «Художественный», встречи киноклуба «Диалог», а также новинки отечественного проката по специальной цене. Об этом сообщает пресс-служба сети кинотеатров.
9 мая, в День Победы, Москино покажет с плёнки в «Художественном» «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова, получивший Главный приз кинофестиваля в Карловых Варах. Картину, которой в этом году исполнилось полвека, представят сам режиссёр и программный директор «Художественного» Стас Тыркин. Показ фильма в «Художественном» станет первым показом в обновлённом кинотеатре с пленки 35мм и началом программы, посвящённой показу лучшего советского кино. Вход свободный, по предварительной регистрации, которая откроется 8 мая в 12:00.
С 4 по 25 мая в кинотеатрах «Москино Тула» и «Москино Молодёжный» пройдут показы киноклуба «Диалог». В программе — драма об уроках выживания в концлагере «Уроки фарси», трагикомедия Виктора Шамирова «Упражнения в прекрасном» о театральных актёрах, фантастическая притча «Мишень» по сценарию Владимира Сорокина и история подростковой любви «Зови меня Дрозд». Фильмы представят и обсудят со зрителями авторы. Для студентов вход на показы киноклуба бесплатный по предварительной регистрации и предъявлению студенческого билета.
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