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Москвичи смогут провести майские праздники на бесплатных показах сети Москино

1 мая
2021 год

Новости кино >>
1 мая 2021
В майскую программу Москино вошли тематические программы Синематеки «Ко Дню весны и труда» и «День Победы», специальный показ «Белорусского вокзала» в кинотеатре «Художественный», встречи киноклуба «Диалог», а также новинки отечественного проката по специальной цене. Об этом сообщает пресс-служба сети кинотеатров.

Москвичи смогут провести майские праздники на бесплатных показах сети Москино
фото: пресс-служба Москино

К празднику 1 мая пройдёт программа «Синематека: Ко Дню весны и труда», состоящая из любимых советских фильмов Георгия ДанелииАфоня», «Мимино», «Я шагаю по Москве»), Василия ШукшинаЖивёт такой парень»), Владимира МеньшоваЛюбовь и голуби») и других режиссёров. Поднятие целины и ремонт сантехники, пилотирование вертолёта и монтажные работы на огромной высоте — профессии у героев фильмов самые разные. Но есть нечто, что почти всех их объединяет — любовь, оптимизм и жизнелюбие. Все фильмы демонстрируются с плёнки 35 мм из архива Москино, вход свободный, по предварительной регистрации.

9 мая, в День Победы, Москино покажет с плёнки в «Художественном» «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова, получивший Главный приз кинофестиваля в Карловых Варах. Картину, которой в этом году исполнилось полвека, представят сам режиссёр и программный директор «Художественного» Стас Тыркин. Показ фильма в «Художественном» станет первым показом в обновлённом кинотеатре с пленки 35мм и началом программы, посвящённой показу лучшего советского кино. Вход свободный, по предварительной регистрации, которая откроется 8 мая в 12:00.

Москвичи смогут провести майские праздники на бесплатных показах сети Москино
фото: пресс-служба Москино

С 9 по 12 мая в сети кинотеатров пройдут бесплатные показы, приуроченные к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Зрители смогут увидеть как мелодрамы и драмы, снятые во время и сразу после войны («Жди меня» по мотивам стихотворения Константина Симонова, «Небесный тихоход» с Николаем Крючковым), так и шедевры оттепельного кино («Женя, Женечка и "катюша"», «Крылья»). Отдельного упоминания заслуживают два фильма Сергея БондарчукаСудьба человека», «Они сражались за Родину»), история любви в военное время «Двадцать дней без войны», романтическая драма «Дорогой мой человек» с Алексеем Баталовым в роли военного врача и одна картина, снятая уже в 21-м веке — дебют Михаила Сегала «Франц + Полина». Все фильмы демонстрируются с плёнки 35 мм из архива Москино. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

С 4 по 25 мая в кинотеатрах «Москино Тула» и «Москино Молодёжный» пройдут показы киноклуба «Диалог». В программе — драма об уроках выживания в концлагере «Уроки фарси», трагикомедия Виктора Шамирова «Упражнения в прекрасном» о театральных актёрах, фантастическая притча «Мишень» по сценарию Владимира Сорокина и история подростковой любви «Зови меня Дрозд». Фильмы представят и обсудят со зрителями авторы. Для студентов вход на показы киноклуба бесплатный по предварительной регистрации и предъявлению студенческого билета.

Москвичи смогут провести майские праздники на бесплатных показах сети Москино
фото: пресс-служба Москино

9 мая в кинотеатрах «Москино» пройдёт акция, в рамках которой билеты на все отечественные фильмы будут стоить 150 рублей. Среди кинопоказов, участвующих в акции: «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым, «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, «Северный ветер» Ренаты Литвиновой, «Кино про Алексеева» Михаила Сегала, оттепельный шедевр Марлена Хуциева «Июльский дождь» и другие отечественные картины. Акция будет проходить в течение всего дня в кинотеатрах Москино.
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персоны
Алексей БаталовТимур БекмамбетовСергей БондарчукГеоргий ДанелияНиколай КрючковРената ЛитвиноваВладимир МеньшовСергей МокрицкийЮлия ПересильдМихаил СегалКонстантин СимоновАндрей СмирновВладимир СорокинСергей ТрофимовСтас ТыркинМарлен ХуциевЕвгений ЦыгановВиктор ШамировВасилий Шукшин
фильмы
Franz+PolinaАфоняБелорусский вокзалБитва за СевастопольДвадцать дней без войныДевятаевДорогой мой человекЖди меняЖеня, Женечка и "катюша"Живёт такой пареньЗови меня ДроздИюльский дождьКино про АлексееваКрыльяЛюбовь и голубиМиминоМишеньНебесный тихоходОни сражались за РодинуСеверный ветерСудьба человекаУпражнения в прекрасномУроки фарсиЯ шагаю по Москве

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