Джина Гершон в экранизации игры Borderlands подаст коктейль в образе Мокси

Джина Гершон
в экранизации популярной видеоигры Borderlands
перевоплотится во владелицу бара Moxxi's Red Light Мокси, уверяет Deadline
.
Помимо звезды «Связи
» и «Шоугёлз
», к команде картины присоединилось ещё несколько актёров. Шайенн Джексон
сыграет Джейкобса, чья семья создаёт оружие на Пандоре. Чарльз Бабалола
предстанет в качестве джентльмена Хаммерлока. Бенджамин Байрон Дэвис
превратится в торговца оружием Маркуса. Райанн Редмонд
досталась роль механика Элли, живущей на Пандоре. Стивен Бойер
станет Скутером, работающим в Scooter's Scrapyard вместе с Элли. А Бобби Ли
доверили персонажа по имени Ларри, которого не было в оригинале.
Ранее в фильм Элая Рота
, чьи съёмки уже стартовали, записались Кейт Бланшетт
, Кевин Харт
, Джейми Ли Кёртис
, Джек Блэк
, Хэйли Беннетт
, Эдгар Рамирес
, Флориан Мунтяну
, Ариана Гринблат
и Оливье Рихтерс
. Продюсируют ленту Ари
и Ави Арады
, а за сценарий отвечает Крэйг Мазин
. В разработке фильма принимает активное участие глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд
, являющийся исполнительным продюсером Borderlands. Дата релиза пока не сообщается.
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