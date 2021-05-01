Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Лендинг «Игра: одень прабабушку»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джина Гершон в экранизации игры Borderlands подаст коктейль в образе Мокси

1 мая
2021 год

Новости кино >>
1 мая 2021
Джина Гершон в экранизации популярной видеоигры Borderlands перевоплотится во владелицу бара Moxxi's Red Light Мокси, уверяет Deadline.

Джина Гершон в экранизации игры Borderlands подаст коктейль в образе Мокси
фото: cinepop.com

Помимо звезды «Связи» и «Шоугёлз», к команде картины присоединилось ещё несколько актёров. Шайенн Джексон сыграет Джейкобса, чья семья создаёт оружие на Пандоре. Чарльз Бабалола предстанет в качестве джентльмена Хаммерлока. Бенджамин Байрон Дэвис превратится в торговца оружием Маркуса. Райанн Редмонд досталась роль механика Элли, живущей на Пандоре. Стивен Бойер станет Скутером, работающим в Scooter's Scrapyard вместе с Элли. А Бобби Ли доверили персонажа по имени Ларри, которого не было в оригинале.

Ранее в фильм Элая Рота, чьи съёмки уже стартовали, записались Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джейми Ли Кёртис, Джек Блэк, Хэйли Беннетт, Эдгар Рамирес, Флориан Мунтяну, Ариана Гринблат и Оливье Рихтерс. Продюсируют ленту Ари и Ави Арады, а за сценарий отвечает Крэйг Мазин. В разработке фильма принимает активное участие глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд, являющийся исполнительным продюсером Borderlands. Дата релиза пока не сообщается.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Элай Рот приступил к съёмкам экранизации игры Borderlands
Хэйли Беннетт станет новенькой в экранизации игры Borderlands
Найден актёр на роль Крига в адаптации игры Borderlands
Ариана Гринблат в образе Крошки Тины подорвёт всё в экранизации игры Borderlands
Джек Блэк подарит свой голос Железяке в экранизации игры Borderlands
Джейми Ли Кёртис станет археологом Патрицией Таннис в адаптации шутера Borderlands
Кевин Харт станет Роландом в экранизации игры Borderlands
Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации игры Borderlands
Элай Рот отправится на Пандору
Поиск по меткам
игры
персоны
Ави АрадХэйли БеннеттКейт БланшеттДжек БлэкДжина ГершонДжейми Ли КёртисКрэйг МазинЭдгар РамиресЭлай РотКевин Харт

анонс

Лендинг «Игра: одень прабабушку»

Скорбим

Кахи Кавсадзе
27 апреля ушёл из жизни актёр Кахи Кавсадзе.
Нинель Терновская
27 апреля ушла из жизни актриса Нинель Терновская.
Анатолий Салимоненко
Ушёл из жизни актёр Анатолий Салимоненко.

День рождения >>

Нина Архипова
Александр Борисов
Ирина Вилкова
Денис Зайцев
Денис Косяков
Степан Рожнов
Юрий Толубеев
Светлана Устинова
Фёдор Хитрук
Виталий Шаповалов
Даниэль Дарьё
Матеуш Косцюкевич
Джоанна Ламли
Станислав Микульский
Виоланте Плачидо
Гленн Форд
Катрин Фро
все родившиеся 1 мая >>

Афиша кино >>

Зверокрекеры
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Великобритания, Испания, Китай, США, Южная Корея, 2017
Властелин колец: Возвращение Короля
приключения, фэнтези, экранизация
США, Новая Зеландия, Германия, 2003
Танцующая в темноте
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Аргентина, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Тайвань, 2000
Девятаев
биография, драма, экранизация
Россия, 2021
Академия магии
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Ася
драма
Израиль, 2020
На дальних рубежах
драма
Россия, 2020
Полный нокдаун
биография, боевик, драма
США, 2019
Проклятие. Призраки дома Борли
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Упс! Приплыли
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Ирландия, Люксембург, Германия, 2020
6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе
криминальный фильм, музыкальный фильм
США, 2020
Ночь
мистика, триллер, фильм ужасов
Иран, США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен