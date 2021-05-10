«Блокадный дневник» и «Архитектура блокады» признаны лучшими фильмами на фестивале «Малая земля»

«Блокадный дневник» Андрея Зайцева удостоен Гран-При полнометражного конкурса и приза за операторскую работу Ирины Уральской на Первом Открытом российском фестивале «Малая земля», прошедшем с 3 по 8 мая в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
Лучшим фильмом среди неигровых работ была признана «Архитектура блокады» Максима Якубсона. За режиссуру награды удостоены создатели «Общины» Павел Фаттахутдинов и Светлана Боброва. Среди операторов победу одержал Сергей Амирджанов, работавший над фильмом «Уходящая натура. Портрет режиссёра Ахадова». Дипломом жюри отмечен «Мамонт Павлова» Константина Атаманюка. Председателем жюри конкурса документального кино выступила режиссёр, продюсер, директор Центрального дома кино Екатерина Головня. Компанию ей составили режиссёр, продюсер, педагог Дарья Хренова и режиссёр, педагог Дмитрий Семибратов.
Кроме того, на смотре вручили общественные награды. Приз «За вклад в российский кинематограф» получил Сергей Никоненко. Сергея Шнырёва, сыгравшего в картине «На дальних рубежах», оргкомитет наградил «За создание образа». «Земля Эльзы» отмечена призом главы муниципального образования город Новороссийск «За пронзительно рассказанную лирическую историю героев "на склоне лет"» и призом прессы «За смелый подход к деликатной теме любви "золотого возраста"». Призы кинотеатра «Нептун» получили документальная лента Галины Евтушенко «Русская деревня на немецкой стороне» — «За сохранение исторической памяти» — и игровой фильм «На острие» — «За напоминание о том, что Победа бывает разной». «За неожиданный взгляд на тему патриотизма» отметили картину «Весури». Приз зрительских симпатий «За самый зрительский фильм» достался фильму Айнура Аскарова «Отряд таганок».
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