Не стало оператора «Вокзала для двоих» Вадима Алисова

В День Победы, 9 мая, в возрасте 80 лет не стало заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ, выдающегося советского и российского кинооператора Вадима Алисова
, снявшего «Вокзал для двоих
» и «Жестокий романс
». Печальную новость сообщил ТАСС
.
«Вадима Валентиновича Алисова не стало», —
процитировало агентство пресс-службу ВГИКа, в котором он с 2002 года был профессором кафедры кинооператорского мастерства.
Вадим Валентинович родился 20 февраля 1941 года в Киеве в семье актрисы Нины Алисовой
и режиссёра Валентина Кадочникова
. Брат актрисы Ларисы Кадочниковой
. С 1958-го работал на «Мосфильме» ассистентом оператора. В 1977-м окончил операторский факультет ВГИКа, защитился фильмом Эльдора Уразбаева
«Транссибирский экспресс
».
Много сотрудничал с Эльдаром Рязановым
: сначала в качестве ассистента оператора («Зигзаг удачи
») и второго оператора («Гараж
»), а затем стал главным оператором на его фильмах «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Забытая мелодия для флейты
», «Дорогая Елена Сергеевна
» и «Андерсен. Жизнь без любви
». Кроме того, работал с Владимиром Меньшовым
(«Ширли-мырли
», «Зависть богов
»), Никитой Михалковым
(«Анна. От шести до восемнадцати
»), Леонидом Гайдаем
(«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
») и другими режиссёрами. Его последней работой является «Людмила Гурченко
». Всего на счету мастера более 60 фильмов и сериалов.
обсуждение >>