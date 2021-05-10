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Не стало оператора «Вокзала для двоих» Вадима Алисова

10 мая
2021 год

Новости кино >>
10 мая 2021
В День Победы, 9 мая, в возрасте 80 лет не стало заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ, выдающегося советского и российского кинооператора Вадима Алисова, снявшего «Вокзал для двоих» и «Жестокий романс». Печальную новость сообщил ТАСС.

«Вадима Валентиновича Алисова не стало», — процитировало агентство пресс-службу ВГИКа, в котором он с 2002 года был профессором кафедры кинооператорского мастерства.


Вадим Валентинович родился 20 февраля 1941 года в Киеве в семье актрисы Нины Алисовой и режиссёра Валентина Кадочникова. Брат актрисы Ларисы Кадочниковой. С 1958-го работал на «Мосфильме» ассистентом оператора. В 1977-м окончил операторский факультет ВГИКа, защитился фильмом Эльдора Уразбаева «Транссибирский экспресс».

Много сотрудничал с Эльдаром Рязановым: сначала в качестве ассистента оператора («Зигзаг удачи») и второго оператора («Гараж»), а затем стал главным оператором на его фильмах «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Забытая мелодия для флейты», «Дорогая Елена Сергеевна» и «Андерсен. Жизнь без любви». Кроме того, работал с Владимиром МеньшовымШирли-мырли», «Зависть богов»), Никитой МихалковымАнна. От шести до восемнадцати»), Леонидом ГайдаемНа Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди») и другими режиссёрами. Его последней работой является «Людмила Гурченко». Всего на счету мастера более 60 фильмов и сериалов.
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фильмы
Андерсен. Жизнь без любвиВокзал для двоихГаражДорогая Елена СергеевнаЖестокий романсЗабытая мелодия для флейтыЗависть боговЗигзаг удачиЛюдмила ГурченкоНа Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дождиТранссибирский экспрессШирли-мырли

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Не стало оператора «Вокзала для двоих» Вадима Алисова фотографии
с Эльдаром Рязановым и Людмилой Гурченко на съёмках фильма «Вокзал для двоих»
с Ларисой Гузеевой и Эльдаром Рязановым на съёмках фильма «Жестокий романс»
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