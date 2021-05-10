Исполнилось 90 лет со дня рождения Этторе Сколы

Сегодня, 10 мая, исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося итальянского режиссёра, сценариста, продюсера и монтажёра Этторе Сколы
.
Будущий мастер родился 10 мая 1931 года в небольшом городке Тревико в многодетной семье врача. Окончил юридический факультет университета, но уже с 21 года стал выступать с юморесками и скетчами в сатирических журналах и на радио. В начале 1950-х начал писать сценарии для кино. В качестве режиссёра дебютировал в 1964-м комедией «Если позволите, поговорим о женщинах
».
В 1970-е, когда политика была поставлена во главу искусства, снял такие картины, как «Драма ревности: Все детали в хронике
», «Мы так любили друг друга
», «Отвратительные, грязные, злые
» и «Особый день
». В 1980-е в его творчестве преобладала историческая тема («Ночь в Варенне
», «Бал
», «Любовная страсть
», «Семья
»). Среди других значительных работ режиссёра — «Терраса
», «Который час?
», «Путешествие капитана Фракасса
», «Ужин
» и «Нечестная конкуренция
», а последним фильмом для него стала картина «Федерико — что за странное имя!
». Всего за свою жизнь Скола написал 88 сценариев и поставил 42 фильма.
Обладатель 57 престижных наград, включая два приза Берлинале, Канн и ММКФ, три «Сезара», четыре приза Венецианского кинофестиваля и восемь премий «Давид ди Донателло». Этторе Скола скончался 19 января 2016-го в Риме.
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