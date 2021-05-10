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Исполнилось 90 лет со дня рождения Этторе Сколы

10 мая
2021 год

Новости кино >>
10 мая 2021
Сегодня, 10 мая, исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося итальянского режиссёра, сценариста, продюсера и монтажёра Этторе Сколы.

Будущий мастер родился 10 мая 1931 года в небольшом городке Тревико в многодетной семье врача. Окончил юридический факультет университета, но уже с 21 года стал выступать с юморесками и скетчами в сатирических журналах и на радио. В начале 1950-х начал писать сценарии для кино. В качестве режиссёра дебютировал в 1964-м комедией «Если позволите, поговорим о женщинах».

Исполнилось 90 лет со дня рождения Этторе Сколы
фото: unirufa.it

В 1970-е, когда по­литика была поставлена во главу ис­кусства, снял такие картины, как «Драма ревности: Все детали в хронике», «Мы так лю­били друг друга», «Отвратительные, грязные, злые» и «Особый день». В 1980-е в его творчестве преобладала историческая тема («Ночь в Варенне», «Бал», «Любовная страсть», «Семья»). Среди других значительных работ режиссёра — «Терраса», «Который час?», «Путешествие капитана Фракасса», «Ужин» и «Нечестная конкуренция», а последним фильмом для него стала картина «Федерико — что за странное имя!». Всего за свою жизнь Скола написал 88 сценариев и поставил 42 фильма.

Обладатель 57 престижных наград, включая два приза Берлинале, Канн и ММКФ, три «Сезара», четыре приза Венецианского кинофестиваля и восемь премий «Давид ди Донателло». Этторе Скола скончался 19 января 2016-го в Риме.
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Исполнилось 90 лет со дня рождения Этторе Сколы фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения Этторе Сколы фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения Этторе Сколы фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения Этторе Сколы фотографии
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