Исполнилось 90 лет со дня рождения Этторе Сколы

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10 мая Берлинале пройдёт летом на открытых площадках Специальная программа престижного киносмотра, несмотря на пандемию, состоится в обычном формате с 9 по 20 июня.

10 мая Не стало оператора «Вокзала для двоих» Вадима Алисова Ему было 80 лет.

10 мая «Блокадный дневник» и «Архитектура блокады» признаны лучшими фильмами на фестивале «Малая земля» В Новороссийске с 3 по 8 мая прошёл новый киносмотр.