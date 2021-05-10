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Берлинале пройдёт летом на открытых площадках

10 мая
2021 год

Новости кино >>
10 мая 2021
Специальная летняя программа 71-го Берлинского международного кинофестиваля, несмотря на пандемию, состоится в обычном формате с 9 по 20 июня. Согласно пресс-службе смотра, зрители смогут насладиться просмотром фильмов в 16 кинозалах под открытым небом.

Берлинале пройдёт летом на открытых площадках
фото: facebook.com

«Мы очень довольны новой концепцией летнего спецвыпуска Берлинале, несмотря на то, что с самого начала планировали её иначе. Зрители получат особые коллективные фестивальные впечатления — то, чего нам всем так давно не хватало. Летний спецвыпуск направлен на то, чтобы разжечь желание пойти в кино и внести свой вклад в возрождение культурных мероприятий с аудиторией. Мы сможем представить фестивальную программу берлинской публике практически в любой части города на 16 площадках, в том числе в специально созданном кинотеатре под открытым небом на историческом Музейном острове Берлина в качестве основного места проведения. С нетерпением ждём встречи с режиссёрами и членами жюри, которые смогут посетить Берлин в июне», — прокомментировали своё решение директоры Берлинале Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан.

Первая часть фестиваля прошла с 1 по 5 марта. Тогда были организованы онлайн-показы, Европейский кинорынок и отраслевые мероприятия для представителей киноиндустрии. «Золотой медведь» за лучший фильм в итоге достался румынской комедии «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» режиссёра Раду Жуде. Все награды вручат 13 июня на торжественной церемонии награждения.
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