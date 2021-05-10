Берлинале пройдёт летом на открытых площадках

анонс

10 мая Исполнилось 90 лет со дня рождения Этторе Сколы Выдающегося итальянского режиссёра и сценариста не стало 19 января 2016 года.

10 мая Не стало оператора «Вокзала для двоих» Вадима Алисова Ему было 80 лет.

10 мая «Блокадный дневник» и «Архитектура блокады» признаны лучшими фильмами на фестивале «Малая земля» В Новороссийске с 3 по 8 мая прошёл новый киносмотр.