Рэмбо и Джон Маклейн ввяжутся в королевскую битву Call of Duty Warzone

Культовые персонажи боевиков 80-х попадут в королевскую битву Call of Duty Warzone
. Как уточняет IGN
, в игре появятся Джон Рэмбо и главный герой «Крепкого орешка
» Джон Макклейн.
Персонаж Сильвестра Сталлоне
был представлен публике под именем Выживший Джон, на чьём счету пять побед (фильмов) и 552 убитых. А в случае с Маклейном в исполнении Брюса Уиллиса
авторы шутера даже создали сайт компании Nakatomi Duct Cleaning, где в первой части работала его бывшая жена.
«Воздушная вентиляция представляет собой сложную и опасную сеть. Если ваша нуждается в ремонте, то позвоните лучшим специалистам компании Nakatomi Duct Cleaning», —
говорится в твиттере
игровой серии Call of Duty
.
Call of Duty Warzone представляет собой популярную мультиплатформенную free-to-play компьютерную игру в жанре многопользовательского шутера от первого лица и королевской битвы. Она была разработана компаниями Infinity Ward и Raven Software и вышла в свет благодаря Activision 10 марта 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Действие разворачивается в вымышленном Верданске, где могут воевать одновременно около 200 игроков.
обсуждение >>