Рэмбо и Джон Маклейн ввяжутся в королевскую битву Call of Duty Warzone

анонс

10 мая Берлинале пройдёт летом на открытых площадках Специальная программа престижного киносмотра, несмотря на пандемию, состоится в обычном формате с 9 по 20 июня.

10 мая Исполнилось 90 лет со дня рождения Этторе Сколы Выдающегося итальянского режиссёра и сценариста не стало 19 января 2016 года.

10 мая Не стало оператора «Вокзала для двоих» Вадима Алисова Ему было 80 лет.