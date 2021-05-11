Ирина Розанова перевоплотится в серийную убийцу на съемках «Самки богомола»

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10 мая Рэмбо и Джон Маклейн ввяжутся в королевскую битву Call of Duty Warzone Культовые персонажи боевиков 80-х появятся в популярном шутере.

10 мая Берлинале пройдёт летом на открытых площадках Специальная программа престижного киносмотра, несмотря на пандемию, состоится в обычном формате с 9 по 20 июня.

10 мая Исполнилось 90 лет со дня рождения Этторе Сколы Выдающегося итальянского режиссёра и сценариста не стало 19 января 2016 года.