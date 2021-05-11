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Ирина Розанова перевоплотится в серийную убийцу на съемках «Самки богомола»

11 мая
2021 год

Новости кино >>
11 мая 2021
В Санкт-Петербурге начались съемки психологического триллера «Самка богомола» о серийной убийце и ее подражателе, который с особой жестокостью убивает мужчин. Главную роль исполнит Ирина Розанова, сообщает пресс-служба видеосервиса START, который занимается производством проекта совместно со студией «Профит».

Ирина Розанова перевоплотится в серийную убийцу на съемках «Самки богомола»
фото: Пресс-служба START

По сюжету серийная убийца Жанна Дронова (Розанова) по прозвищу «самка богомола» отбывает срок в колонии строгого режима с тех пор, как призналась в восьми преступлениях. Она убивала только мужчин — педофилов, насильников и неверных мужей. Узнав, что у нее появился подражатель, женщина предлагает полиции помощь при соблюдении двух условий. Первое: она покинет колонию на время расследования. Второе: делом будет заниматься ее сын Денис, который не общался с матерью последние 20 лет.

В проекте также сыграют Павел Чинарев, Екатерина Кузнецова, Сабина Ахмедова, Ольга Сутулова, Александр Марин, Сергей Заморев и Виктория Агалакова. Режиссерское кресло занял Нурбек Эген.

Ирина Розанова перевоплотится в серийную убийцу на съемках «Самки богомола»
фото: Пресс-служба START

«Самка богомола» — адаптация французского сериала «Богомол» (La Mante), который вышел на Netflix в 2017 году. В своем Twitter-аккаунте Стивен Кинг похвалил сериал за «исследование ранее неизведанных сфер ужасного». Главную роль в оригинальной версии исполнила Кароль Буке.

«Самая большая сложность адаптации состояла в том, что французский оригинал несколько вынесен за рамки бытовых реалий: мир там достаточно условный, а герои не так уж четко обозначены в социальном плане. Для нас это было проблемой. Поэтому, с одной стороны, мы пытались сохранить некую инфернальность пространства, перенеся действие в Санкт-Петербург и Ленинградскую область (надеюсь, Питер с его шлейфом Достоевского и архитектурой нам в этом поможет). С другой, мы чуть больше погрузили сюжет в узнаваемую действительность», — отметил генпродюсер проекта Игорь Толстунов.

Премьера «Самки богомола» состоится осенью 2021 года эксклюзивно на START.
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Ирина Розанова перевоплотится в серийную убийцу на съемках «Самки богомола» фотографии
Ирина Розанова перевоплотится в серийную убийцу на съемках «Самки богомола» фотографии
Ирина Розанова перевоплотится в серийную убийцу на съемках «Самки богомола» фотографии
Ирина Розанова перевоплотится в серийную убийцу на съемках «Самки богомола» фотографии
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