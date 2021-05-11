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Телекомпания NBC отказалась транслировать «Золотой глобус» в 2022 году

11 мая
2021 год

Новости кино >>
11 мая 2021
Телекомпания NBC, транслирующая «Золотой глобус», отказалась показывать церемонию вручения премии в 2022 году из-за отсутствия расового разнообразия среди ее организаторов. Об этом сообщается на сайте компании.

Телекомпания NBC отказалась транслировать «Золотой глобус» в 2022 году
фото: Getty Images

«Мы по-прежнему верим, что Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), присуждающая «Золотой глобус», стремится к проведению реформ. Однако изменения такого масштаба требуют больших усилий. И мы считаем, что ассоциации нужно время, чтобы все сделать правильно», — говорится в сообщении.

NBC уточнила, что сможет вновь транслировать церемонию в 2023 году, если ассоциация проведет необходимые изменения в своей структуре.

Ранее о разрыве сотрудничества с организаторами «Золотого Глобуса» сообщил стриминговый сервис Netflix. Его глава Тед Сарандос заявил, что существующий проект реформ, принятый членами ассоциации, не сможет оперативно разрешить проблемы разнообразия, инклюзии и отсутствия четких стандартов работы. Также против HFPA выступила Скарлетт Йоханссон, а Том Круз вернул три статуэтки за фильмы «Рожденный четвертого июля», «Джерри Магуайер» и «Магнолия».
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