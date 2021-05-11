Телекомпания NBC отказалась транслировать «Золотой глобус» в 2022 году

Телекомпания NBC, транслирующая «Золотой глобус», отказалась показывать церемонию вручения премии в 2022 году из-за отсутствия расового разнообразия среди ее организаторов. Об этом сообщается на сайте компании.
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«Мы по-прежнему верим, что Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), присуждающая «Золотой глобус», стремится к проведению реформ. Однако изменения такого масштаба требуют больших усилий. И мы считаем, что ассоциации нужно время, чтобы все сделать правильно», — говорится в сообщении.
NBC уточнила, что сможет вновь транслировать церемонию в 2023 году, если ассоциация проведет необходимые изменения в своей структуре.
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