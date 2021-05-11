НТВ начинает показ исторической драмы «За час до рассвета»

Действие разворачивается в 1946 году. Молодой лейтенант Денис Журавлев (Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается служить в милицию, где его начальником становится майор Шумейко (Хабенский) по прозвищу «Сатана». Теперь вчерашнему разведчику необходимо обезвредить преступную банду. Однако вскоре Журавлев понимает, что война в мирное время оказывается ничуть не легче.
«В сценах с драками, перестрелками я снимался без дублера: сам бегал, падал, ползал и, конечно, водил старые автомобили. Во время съемок выяснилась очень интересная вещь: оказывается, не во все машины того времени я могу сесть. В них руль немного ниже, чем в современных, и он не регулируется. Поэтому не во всех машинах за рулем сидел я. Но где мог, например, в старом грузовике, я всегда говорил: "Я буду за рулем!"», — рассказал Андрей Бурковский.
Премьера проекта состоялась в феврале на онлайн-сервисах more.tv, Wink и КинопоискHD.
обсуждение >>