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Второй сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» стартует 24 мая

11 мая
2021 год

Новости кино >>
11 мая 2021
Второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» стартует 24 мая на ТНТ и видеосервисе PREMIER. В продолжении к своим ролям вернутся Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин, Юра Борисов, Никита Павленко и Ксения Каталымова, сообщает пресс-служба телеканала.

Второй сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» стартует 24 мая
фото: Пресс-служба ТНТ

Новые эпизоды расскажут о семье Рябининых, которая никак не может оправиться от событий лета 1993-го. Надежда тянет на себе всю семью, работая в инвестиционном фонде «Виталинвест». Ее муж – безработный писатель Федор – затеял в квартире вечный ремонт и стал больше общаться с мамой, пытаясь разобраться в себе. Санька тем временем готовится встречать Женьку, вернувшуюся из Германии, потому что ее родители не смогли ужиться вместе и расходятся. Вовка пытается заработать хоть какие-то гроши, пока из его квартиры за долги выносят мебель и технику, а отцу платят зарплату акциями. Илюша все больше теряет связь с реальностью, увлекшись фэнтезийным миром вселенной «Властелина колец». Никуда не делось противостояние кавказцев и афганцев, которых теперь возглавляют сын Зураба Бесо и Витя.

По словам режиссера Антон Федорова, «подход к работе во втором сезоне сильно отличался от первого – это ни в коем случае не повтор прошлогодней истории, а более взрослая, драматичная сюжетная линия, в которой было важно сделать акцент на проблемах разных поколений».

Второй сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» стартует 24 мая
фото: Пресс-служба ТНТ

«Алика на его пути ждут большие испытания, и возникает вопрос, сможет ли он их преодолеть, хватит ли ему сил. Если в первом сезоне он был человеком, который празднует жизнь, прикрывая этим праздником свою боль, то во втором – Алик платит за всё, что натворил. Как говорят создатели сериала, сюжетная линия Алика – это история русского богатыря, который упал и пытается встать», — рассказал Юра Борисов.
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Второй сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» стартует 24 мая фотографии
Второй сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» стартует 24 мая фотографии
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