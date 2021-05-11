«Бедная Настя» вернется на телеэкраны

Драматический сериал «Бедная Настя
» вернется на экраны. Его показ начнется 11 мая на СТС Love, сообщает пресс-служба телеканала.
Главная героиня Анна Платонова (Елена Корикова
) выросла в доме барона Корфа. Тот воспитал девушку как родную дочь и теперь пророчит ей головокружительную карьеру на сцене императорского театра. Два поклонника Анны — Владимир Корф (Даниил Страхов
) и Михаил Репнин (Петр Красилов
) — добиваются ее сердца, но они не знают, что она простая крепостная. И вскоре обману суждено раскрыться.
Сюжет «Бедной Насти» основан на псевдоисторических событиях. Сериал вышел в 2003 году и впоследствии был показан в 34 странах мира.
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