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«Бедная Настя» вернется на телеэкраны

11 мая
2021 год

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11 мая 2021
Драматический сериал «Бедная Настя» вернется на экраны. Его показ начнется 11 мая на СТС Love, сообщает пресс-служба телеканала.

«Бедная Настя» вернется на телеэкраны


Главная героиня Анна Платонова (Елена Корикова) выросла в доме барона Корфа. Тот воспитал девушку как родную дочь и теперь пророчит ей головокружительную карьеру на сцене императорского театра. Два поклонника Анны — Владимир Корф (Даниил Страхов) и Михаил Репнин (Петр Красилов) — добиваются ее сердца, но они не знают, что она простая крепостная. И вскоре обману суждено раскрыться.

Сюжет «Бедной Насти» основан на псевдоисторических событиях. Сериал вышел в 2003 году и впоследствии был показан в 34 странах мира.
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