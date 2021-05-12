Михаил Сегал и Алексей Федорченко выступят кураторами киношколы «Содружество»

С 26 мая по 2 июня в Батуми пройдёт пятый сезон Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ «Содружество», организованный при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). Согласно пресс-службе мероприятия, в рамках киношколы состоятся конкурс короткометражных фильмов из стран постсоветского пространства, внеконкурсные показы, обсуждения фильмов, мастер-классы и круглый стол по проблемам международного кино-сотрудничества.
Генеральным продюсером и художественным руководителем киношколы является Вячеслав Шмыров. Программный директор – Александра Жукова, а исполнительный директор – Максим Царьков. В этом году кураторами молодых кинематографистов выступят известные режиссёры нового кинематографического поколения, участники крупнейших международных кинофестивалей Адильхан Ержанов, Михаил Сегал, Алексей Федорченко, киноведы и продюсеры из Беларуси, Казахстана и России. Традиционно конкурсная программа будет оцениваться путём рейтингового голосования самими участниками. Помимо этого, дипломы киношколы присудят кураторы обсуждений фильмов и представители СМИ из России и Грузии.
В рамках киношколы пройдут лекции по проблемам участия молодых режиссёров в международных кинопитчингах и международном кинофестивальном продвижении. Продюсер Александра Жукова расскажет об опыте создания участниками киношколы прошлых лет альманаха «Пограничное состояние» с участием кинематографистов из Грузии, Казахстана, Латвии, России, Украины. Опытом создания копродукции поделятся продюсеры Наталья Дрозд и Юлия Мишкинене.
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