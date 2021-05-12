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Михаил Сегал и Алексей Федорченко выступят кураторами киношколы «Содружество»

12 мая
2021 год

Новости кино >>
12 мая 2021
С 26 мая по 2 июня в Батуми пройдёт пятый сезон Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ «Содружество», организованный при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). Согласно пресс-службе мероприятия, в рамках киношколы состоятся конкурс короткометражных фильмов из стран постсоветского пространства, внеконкурсные показы, обсуждения фильмов, мастер-классы и круглый стол по проблемам международного кино-сотрудничества.

Участниками мероприятия станут свыше 60 кинематографистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. В режиме онлайн в работе киношколы примут участие режиссёры из Латвии, Литвы, Молдовы и Эстонии. В конкурсную программу вошло более 30 короткометражных фильмов, включая ленты «Банан» Степана Азаряна, «В нашей синагоге» Ивана Орленко и многие другие. Помимо этого, состоятся премьерные показы наиболее известных картин минувшего сезона, снятых кинематографистами постсоветского пространства. Среди премьер – «Вдох–выдох» Дито Цинцадзе, «Глубже!» Михаила Сегала, «Последняя "Милая Болгария"» Алексея Федорченко и «Жёлтая кошка» Адильхана Ержанова. Откроется линия внеконкурсных показов демонстрацией классического фильма Георгия Данелии «Не горюй!».

Михаил Сегал и Алексей Федорченко выступят кураторами киношколы «Содружество»
фото: пресс-служба киношколы «Содружество»

Генеральным продюсером и художественным руководителем киношколы является Вячеслав Шмыров. Программный директор – Александра Жукова, а исполнительный директор – Максим Царьков. В этом году кураторами молодых кинематографистов выступят известные режиссёры нового кинематографического поколения, участники крупнейших международных кинофестивалей Адильхан Ержанов, Михаил Сегал, Алексей Федорченко, киноведы и продюсеры из Беларуси, Казахстана и России. Традиционно конкурсная программа будет оцениваться путём рейтингового голосования самими участниками. Помимо этого, дипломы киношколы присудят кураторы обсуждений фильмов и представители СМИ из России и Грузии.

В рамках киношколы пройдут лекции по проблемам участия молодых режиссёров в международных кинопитчингах и международном кинофестивальном продвижении. Продюсер Александра Жукова расскажет об опыте создания участниками киношколы прошлых лет альманаха «Пограничное состояние» с участием кинематографистов из Грузии, Казахстана, Латвии, России, Украины. Опытом создания копродукции поделятся продюсеры Наталья Дрозд и Юлия Мишкинене.
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В Батуми пройдёт Международная школа молодых кинематографистов «Содружество»
персоны
Степан АзарянГеоргий ДанелияНаталья ДроздАдильхан ЕржановАлександра ЖуковаЮлия МишкиненеИван ОрленкоМихаил СегалАлексей ФедорченкоМаксим ЦарьковДито ЦинцадзеВячеслав Шмыров
фильмы
БананВ нашей синагогеВдох-выдохГлубже!Жёлтая кошкаНе горюй!Пограничное состояниеПоследняя "Милая Болгария"

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