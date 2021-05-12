«Пальма» выйдет в Японии 28 мая

Японская версия фильма «Пальма» под названием «История Акиты и Пальмы» 28 мая появится на больших экранах Страны восходящего солнца. Дистрибуцией занимается Tokyo Theatres Co Inc, уточняет пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа».
«Это абсолютный рекорд предпродаж по всем категориям зарубежных картин в нашей стране. Раньше эти показатели никогда не превышали десяти тысяч билетов на любой иностранный фильм. Мы надеемся, что это не предел и цифры дойдут до 55 тысяч. Несмотря на объявленный в густонаселённых районах страны режим чрезвычайной ситуации и закрытие крупных сетей кинотеатров, картина выйдет в прокат в намеченные сроки 28 мая. Хотя такие фильмы, как "Годзилла против Конга" временно сняты с проката», — прокомментировала глава компании «Хэйсэй Прожект» и продюсер «Истории Акиты и Пальмы» Юмико Масуда.
В японскую версию фильма входят сцены, снятые в префектуре Акита с участием японских и российских актёров. Действие этих эпизодов происходит в 2020 году, а главным героем выступает повзрослевший Коля в исполнении Александра Домогарова – он прилетает в Японию для покупки собаки породы акита. По словам продюсера, интерес к «Истории Акиты и Пальмы» очень высок, к его выходу подключились главы больших корпораций, члены крупнейшего общества по поддержке породы Акита и многочисленные фонды помощи животным.
«Когда мы задумывали этот фильм, то, в первую очередь решили это сделать для сохранения породы собак Акита. В последнее время в Японии идёт уменьшение количества и заводчиков, и владельцев. В то же время появляется много брошенных собак, которые просто погибают. И как призыв сохранить породу и повысить социальную ответственность за приручаемых животных, задумывалась японская версия "Пальмы"», — отметила Масуда.
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