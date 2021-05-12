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Данила Козловский и Клим Шипенко включены в состав экспертного совета Фонда кино

12 мая
2021 год

Новости кино >>
12 мая 2021
Данила Козловский и Клим Шипенко включены в новый состав экспертного совета Фонда кино. Полный список экспертов опубликован на сайте организации.

Данила Козловский и Клим Шипенко включены в состав экспертного совета Фонда кино
фото: fond-kino.ru

Компанию им составят Пётр Ануров, Сергей Корнихин, Эдуард Илоян, Илья Стюарт и Алексей Нужный под председательством Леонида Верещагина. Экспертный совет занимается «анализом содержания и заявленных показателей национальных фильмов, представленных в Фонд с целью получения поддержки производства», включая «бюджет производства и проката, календарно-постановочный план и маркетинговую стратегию».

Кроме того, объявлен состав сценарной группы, отвечающей за оценку актуальности тематики, художественных достоинств и ценностного содержания сценариев отечественных фильмов. В ней теперь состоят Роман Кантор, Олег Маловичко, Олег Погодин, Алексей Сидоров, Валерий Федорович и гендиректор «Сони Пикчерс Продакшн Энд Релизинг» Антон Сиренко. Председателем по-прежнему является Владимир Хотиненко.
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