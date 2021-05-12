Данила Козловский и Клим Шипенко включены в состав экспертного совета Фонда кино

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У «Союзмультфильма» появился собственный телеканал

Предпродажи российской картины превысили 45 тысяч билетов.

«Пальма» выйдет в Японии 28 мая

Эдвард Нортон и Дэйв Батиста достанут ножи

12 мая

Михаил Сегал и Алексей Федорченко выступят кураторами киношколы «Содружество»

Мероприятие пройдёт с 26 мая по 2 июня в Батуми.