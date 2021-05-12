Данила Козловский и Клим Шипенко включены в состав экспертного совета Фонда кино

Данила Козловский
и Клим Шипенко
включены в новый состав экспертного совета Фонда кино. Полный список экспертов опубликован на сайте
организации.
Компанию им составят Пётр Ануров
, Сергей Корнихин
, Эдуард Илоян
, Илья Стюарт
и Алексей Нужный
под председательством Леонида Верещагина
. Экспертный совет занимается «анализом содержания и заявленных показателей национальных фильмов, представленных в Фонд с целью получения поддержки производства»
, включая «бюджет производства и проката, календарно-постановочный план и маркетинговую стратегию».
Кроме того, объявлен состав сценарной группы, отвечающей за оценку актуальности тематики, художественных достоинств и ценностного содержания сценариев отечественных фильмов. В ней теперь состоят Роман Кантор
, Олег Маловичко
, Олег Погодин
, Алексей Сидоров
, Валерий Федорович
и гендиректор «Сони Пикчерс Продакшн Энд Релизинг» Антон Сиренко
. Председателем по-прежнему является Владимир Хотиненко
.
обсуждение >>