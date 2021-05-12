У «Союзмультфильма» появился собственный телеканал

«Союзмультфильм» приобрёл телеканал «Мультиландия». Согласно пресс-службе киностудии, их первые телепроекты появятся на экранах уже в этом году.
«Телевизионное смотрение по-прежнему занимает и будет занимать в ближайшие годы ведущую роль среди доступных способов доставки контента, поэтому приобретение собственного тематического телеканала – необходимый шаг не только с репутационной точки зрения, но и для расширения возможностей демонстрации нового контента "Союзмультфильма", —
отметила генеральный директор студии Юлиана Слащёва. — Студия намерена в ближайшие годы развиваться в строну медиахолдинга, ключевыми направлениями которого будет продюсирование, производство и распространение детско-семейного контента. Международный опыт показывает, что все структуры аналогичного уровня имеют целый пул сегментированных по аудиториям каналов распространения своего контента».
По словам Слащёвой, выбор «Мультиландии» был обоснован высокими показателями смотрения канала. В 2020 году «Мультиландия» провела ребрендинг и уже в первом квартале 2021-го вошла в ТОП-3 детских платных телеканалов по охвату аудитории. Согласно данным исследовательской компании Mediascope, накопленная аудитория канала в 2020-м составила 38,8 млн человек.
Директор телеканала Елена Опалева
заявила, что после заключения сделки «Мультиландия» не будет менять своего названия и существенно корректировать свою эфирную сетку, где 25% на данный момент уже составляет контент «Союзмультфильма». «На "Мультландии" будут проходить премьерные показы мультфильмов киностудии: так в апреле этого года мы уже первыми на ТВ презентовали зрителю новый мультсериал "Чуч-Мяуч". Помимо этого, в сотрудничестве с "Союзмультфильмом" мы будем готовить разноформатные программы», —
рассказала Опалева.
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