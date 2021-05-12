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У «Союзмультфильма» появился собственный телеканал

12 мая
2021 год

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12 мая 2021
«Союзмультфильм» приобрёл телеканал «Мультиландия». Согласно пресс-службе киностудии, их первые телепроекты появятся на экранах уже в этом году.

«Телевизионное смотрение по-прежнему занимает и будет занимать в ближайшие годы ведущую роль среди доступных способов доставки контента, поэтому приобретение собственного тематического телеканала – необходимый шаг не только с репутационной точки зрения, но и для расширения возможностей демонстрации нового контента "Союзмультфильма", — отметила генеральный директор студии Юлиана Слащёва. — Студия намерена в ближайшие годы развиваться в строну медиахолдинга, ключевыми направлениями которого будет продюсирование, производство и распространение детско-семейного контента. Международный опыт показывает, что все структуры аналогичного уровня имеют целый пул сегментированных по аудиториям каналов распространения своего контента».

У «Союзмультфильма» появился собственный телеканал

По словам Слащёвой, выбор «Мультиландии» был обоснован высокими показателями смотрения канала. В 2020 году «Мультиландия» провела ребрендинг и уже в первом квартале 2021-го вошла в ТОП-3 детских платных телеканалов по охвату аудитории. Согласно данным исследовательской компании Mediascope, накопленная аудитория канала в 2020-м составила 38,8 млн человек.

Директор телеканала Елена Опалева заявила, что после заключения сделки «Мультиландия» не будет менять своего названия и существенно корректировать свою эфирную сетку, где 25% на данный момент уже составляет контент «Союзмультфильма». «На "Мультландии" будут проходить премьерные показы мультфильмов киностудии: так в апреле этого года мы уже первыми на ТВ презентовали зрителю новый мультсериал "Чуч-Мяуч". Помимо этого, в сотрудничестве с "Союзмультфильмом" мы будем готовить разноформатные программы», — рассказала Опалева.
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