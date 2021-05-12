«Уран души» расскажет о магическом противостоянии подростков и звезд шоу-бизнеса

В онлайн-прокат выходит превью кинопроекта «Уран души» — экранизации одноименной, состоящей из шести частей, ненаучно-фантастической серии книг Марии Ламар, российской писательницы, сценариста, режиссера, продюсера, кандидата экономических наук и автора самой популярной цитаты 2020 года («Только красоту, ум и талант скрывать невозможно. А плохой характер, злые мысли, коварные планы скрывать очень легко»).
Сюжет «Урана души» — название, к слову, является отсылкой и к имени древнегреческого божества, и к планете Солнечной системы, и к мощному радиоактивному химическому веществу — построен на существующих сегодня глобальных конспирологических и культурологических теориях, на мифах и легендах о древних богах и магии предков и снят в жанре мистических подростковых приключений.
«“Уран души” соответствует духу времени, органично сочетая в себе элементы разных стилей, которые логично взаимосвязаны и создают неповторимую сюжетную динамику, за которой увлекательно наблюдать. Это можно сравнить с гранями бриллианта. Чем больше граней, тем сильнее блестит бриллиант, ведь каждая сторона усиливает своим светом и блеском другую», — рассказывает автор проекта Мария Ламар.
фото: Съемки проекта "Уран души"
Главной героиней истории становится четырнадцатилетняя Мария, обычный подросток — но только с виду. На самом же деле она является наследницей древнего магического рода, реинкарнацией своего могущественного прапрапрадеда, носительницей тайного знания и обладательницей сверхспособностей, вроде телепатии, телекинеза, умения телепортироваться и управлять электронными приборами. Для Марии ее происхождение уже давно не секрет — рассказывающий ей о предназначении светлый Рыцарь Рода является не впервые, пытаясь убедить девушку принять себя. Она верит, но неохотно, тем более что тот самый прапрапрадед вроде как причастен к катастрофе вселенского масштаба — гибели Богов, а признавать такие ошибки предков всегда нелегко. Кроме того, Мария, в силу возраста и под влиянием общества, в котором она живет, мечтает не о мистических сражениях, а о том, чтобы стать популярной — танцовщицей, моделью, певицей. И весьма успешно двигается по намеченному пути, не без помощи тех самых, не до конца развитых, но все-таки имеющихся в арсенале сверхспособностей. И чем дальше девушка погружается в мир шоу-бизнеса, тем лучше понимает, сколько волшебников среди звезд. А самый популярный артист в стране и вовсе становится ее главным оппонентом — он могущественный маг, но для достижения абсолютного величия, ему не хватает того самого тайного знания, которым обладает Мария. Музыкально-мистической битвы не избежать!
фото: Съемки проекта "Уран души"
«Линейное противостояние добра и зла, разделение на "черное" и "белое" является уходящим трендом. Практически все популярные злодеи в наиболее успешных голливудских фильмах обладают определенной притягательностью, обаянием, вызывают сопереживание. А многие "положительные" герои могут, наоборот, совершать неоднозначные действия или нарушать закон. Понятия добра и зла весьма растяжимы и относительны. Как говорит сама героиня в фильме, она “не на стороне добра, и не на стороне зла, а посередине между этими мирами”», — объясняет Мария Ламар.
Своего рода референсами к «Урану души» автор считает уже ставшие популярными литературные и кинематографические эпопеи, вроде «Гарри Поттера» и «Ведьмака». Кинопроект Марии Ламар также состоит из нескольких взаимосвязанных друг с другом частей и выйдет и в виде серии шести полнометражных фильмов, и в формате нескольких сезонов веб-сериала, подготовка к съемкам которых уже в разгаре.
фото: Съемки проекта "Уран души"
«В фильме и книге убедительная "киновселенная", интересный и многогранный мир. Многие взрослые тоже не прочь иногда посмотреть сказочные истории. Буду только рада, если масштаб популярности нашего фильма будет сопоставим с творческим успехом серии фильмов про Гарри Поттера авторства Джоан Роулинг, которая также выступала на фильмах в качестве сопродюсера», — признается Мария Ламар.
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