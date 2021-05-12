«Пугало», «Глубже!» и «Конференция» номинированы на сценарную премию «Слово»

«Мы рады быть генеральным партнёром отечественной сценарной премии "Слово". Умение рассказывать истории — один из ключевых компонентов по-настоящему качественного фильма и сериала. В библиотеке нашего онлайн-кинотеатра KION мы собираем как раз подобные значимые проекты, в основе которых лежат истории, которые имеют значение для каждого. Уверен, что лауреаты премии "Слово" в будущем проявят себя как талантливые драматурги, и надеемся, что со многими из них мы будем сотрудничать, в том числе в рамках нашей программы инвестирования в кинопроизводство от МТС Медиа», — прокомментировал генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.
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