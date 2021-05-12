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Деконструкция «Человек за солнцем»
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«Пугало», «Глубже!» и «Конференция» номинированы на сценарную премию «Слово»

12 мая
2021 год

Новости кино >>
12 мая 2021
Стали известны подробности V церемонии вручения сценарной премии им. В. Черных «Слово», которую планируют провести 21 мая в Театре имени Пушкина. Согласно пресс-службе премии, в жюри этого года, которое возглавит кинорежиссёр Павел Лунгин, вошли актриса Виктория Исакова, сценарист Дарья Грацевич, композитор Игорь Вдовин, оператор Владислав Опельянц и продюсер Игорь Мишин. Генеральным партнёром «Слова» выступит онлайн-кинотеатр KION.

«Пугало», «Глубже!» и «Конференция» номинированы на сценарную премию «Слово»
фото: кадр из фильма «Конференция»

В номинацию «Лучший сценарий полнометражного фильма» включены фильмы «Пугало» Дмитрия Давыдова, «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Глубже!» Михаила Сегала и «Конференция» Ивана Твердовского. Авторы «Триггера», «Перевала Дятлова» и «Чик» претендуют на статуэтку за сценарий многосерийного фильма. За звание «Лучшего сценарного дебюта» поборются «Дочь рыбака» Исмаила Сафарали, «Город уснул» Марии Игнатенко и «Сентенция» Дмитрия Рудакова. А среди дипломных работ выделили Ирину Казьмину за «Инсайдера», Анастасию Матвееву за «Ольгу» и Улю Мартьянову за «Смертинет». Приз «За верность профессии» вручат Андрею Смирнову.

«Мы рады быть генеральным партнёром отечественной сценарной премии "Слово". Умение рассказывать истории — один из ключевых компонентов по-настоящему качественного фильма и сериала. В библиотеке нашего онлайн-кинотеатра KION мы собираем как раз подобные значимые проекты, в основе которых лежат истории, которые имеют значение для каждого. Уверен, что лауреаты премии "Слово" в будущем проявят себя как талантливые драматурги, и надеемся, что со многими из них мы будем сотрудничать, в том числе в рамках нашей программы инвестирования в кинопроизводство от МТС Медиа», — прокомментировал генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.
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