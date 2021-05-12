Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Валерий Федорович и Наталья Мокрицкая вошли в правительственный совет по развитию отечественного кино

12 мая
2021 год

Новости кино >>
12 мая 2021
Обновился состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В совет теперь входят продюсеры Эдуард Илоян и Валерий Федорович, глава сети «Москино» Наталья Мокрицкая, исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, замминистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова, врио исполнительного директора Фонда кино Фёдор Соснов, заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников, начальник Управления Президента РФ по общественным делам Сергей Новиков и киновед, журналист Наталия Разлогова.

Валерий Федорович и Наталья Мокрицкая вошли в правительственный совет по развитию отечественного кино
фото: ria.ru

Вместе с тем из совета исключили режиссёров Алексея Попогребского, Владимира Хотиненко, Бориса Хлебникова, Джаника Файзиева, бывшего главу Фонда кино Вячеслава Тельнова, бывшего замминистра Министерства культуры Максима Ксензова и бывшего заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина.

Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии представляет собой постоянно действующий совещательный орган, который был образован в целях разработки предложений, связанных с реализацией государственной политики в области кинематографии. Возглавляет совет вице-премьер Татьяна Голикова.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Данила Козловский и Клим Шипенко включены в состав экспертного совета Фонда кино
Поиск по меткам
политика
персоны
Эдуард ИлоянАнтон МалышевНаталья МокрицкаяАлексей ПопогребскийВячеслав ТельновДжаник ФайзиевВалерий ФедоровичБорис ХлебниковВладимир Хотиненко

анонс

Скорбим

Людмила Мамыкина
12 мая ушла из жизни актриса Людмила Мамыкина.
Игорь Крикунов
11 мая ушёл из жизни актёр, театральный деятель Игорь Крикунов.
Вадим Алисов
9 мая ушёл из жизни кинооператор Вадим Алисов.
Владимир Качан
7 мая ушёл из жизни актёр Владимир Качан.

День рождения >>

Дана Абызова
Гиви Берикашвили
Денис Васильев
Ярослав Гарнаев
Валентин Зубков
Илья Капанец
Николай Перминов
Владимир Плотников
Алёна Шайтарова
Дебора Кэра Ангер
Гэбриел Бирн
Стивен Болдуин
Сами Буаджила
Эмили ВанКэмп
Кэтрин Хепбёрн
Эмилио Эстевес
все родившиеся 12 мая >>

Афиша кино >>

Легенда о пианисте
драма, музыкальный фильм, притча
Италия, 1998
Паркет
драма
Великобритания, Польша, Россия, 2019
Звёздный рубеж
научная фантастика, приключения
США, 2021
Пила: Спираль
детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2020
Скажи ей
драма
Россия, 2019
Бокс
драма, музыкальный фильм
Южная Корея, 2021
Кролик Питер 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, Великобритания, Индия, Канада, США, 2020
Замыкание
психологический триллер
Россия, 2021
Иваново счастье
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2020
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
детский фильм, комедия, приключения
Швеция, 2016
Те, кто желает мне смерти
триллер
Канада, США, 2021
Иди и смотри
военный фильм, драма
СССР, 1985
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен