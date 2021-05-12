Валерий Федорович и Наталья Мокрицкая вошли в правительственный совет по развитию отечественного кино

Обновился состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Соответствующее распоряжение
подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
В совет теперь входят продюсеры Эдуард Илоян
и Валерий Федорович
, глава сети «Москино» Наталья Мокрицкая
, исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев
, первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин
, замминистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова
, врио исполнительного директора Фонда кино Фёдор Соснов
, заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников
, начальник Управления Президента РФ по общественным делам Сергей Новиков
и киновед, журналист Наталия Разлогова
.
Вместе с тем из совета исключили режиссёров Алексея Попогребского
, Владимира Хотиненко
, Бориса Хлебникова
, Джаника Файзиева
, бывшего главу Фонда кино Вячеслава Тельнова
, бывшего замминистра Министерства культуры Максима Ксензова
и бывшего заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина
.
Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии представляет собой постоянно действующий совещательный орган, который был образован в целях разработки предложений, связанных с реализацией государственной политики в области кинематографии. Возглавляет совет вице-премьер Татьяна Голикова
.
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