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Светлана Смирнова-Марцинкевич узнает «Цену ошибки»

13 мая
2021 год

Новости кино >>
13 мая 2021
Светлана Смирнова-Марцинкевич снимается в четырёхсерийной остросюжетной мелодраме Филиппа Коршунова «Цена ошибки». В главных ролях также заняты Иван Батарев и Александр Кудренко, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний», заказавшего мини-сериал.

Светлана Смирнова-Марцинкевич узнает «Цену ошибки»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету в жизни детского нейрохирурга Ольги начинают происходить странные вещи. Кажется, сама судьба ополчилась против неё: она узнаёт об измене мужа с молодой домработницей и беременности этой женщины, на работе Ольгу обвиняют во взяточничестве, репутация её рушится. Единственным человеком, который её всерьез поддерживает, оказывается Николай, который делает ремонт в её квартире. Он ведёт себя, как настоящий мужчина. Ольга, сама того не ожидая, влюбляется в него. Но, как выясняется, Николай оказался в её жизни неслучайно, и все происходящие события – результат его плана мести.

Съёмки проходят в Санкт-Петербурге. Компанию вышеназванным актёрам составляют Геннадий Смирнов, Евгения Лыкова, Денис Портнов, Андрей Зайцев, Юлия Зоркина, Глафира Козулина и Мария Срогович. Премьера сериала состоится скоро на «Dомашнем».
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Светлана Смирнова-Марцинкевич узнает «Цену ошибки» фотографии
Светлана Смирнова-Марцинкевич узнает «Цену ошибки» фотографии
Светлана Смирнова-Марцинкевич узнает «Цену ошибки» фотографии
Светлана Смирнова-Марцинкевич узнает «Цену ошибки» фотографии
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