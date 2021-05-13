Светлана Смирнова-Марцинкевич узнает «Цену ошибки»

По сюжету в жизни детского нейрохирурга Ольги начинают происходить странные вещи. Кажется, сама судьба ополчилась против неё: она узнаёт об измене мужа с молодой домработницей и беременности этой женщины, на работе Ольгу обвиняют во взяточничестве, репутация её рушится. Единственным человеком, который её всерьез поддерживает, оказывается Николай, который делает ремонт в её квартире. Он ведёт себя, как настоящий мужчина. Ольга, сама того не ожидая, влюбляется в него. Но, как выясняется, Николай оказался в её жизни неслучайно, и все происходящие события – результат его плана мести.
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