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Сента Бергер отмечает юбилей

13 мая
2021 год

Новости кино >>
13 мая 2021
Сегодня, 13 мая, отмечает юбилей президент немецкой киноакадемии, популярная австрийская и немецкая актриса, продюсер и певица Сента Бергер, которую зрители помнят по роли Мэгги в комедии Дино Ризи «Операция "Святой Януарий"».

Сента Бергер отмечает юбилей

Будущая звезда мирового кино родилась в Вене 13 мая 1941 года в семье музыканта. Девочка впервые появилась на сцене в четыре года, отец аккомпанировал её пению на фортепиано. В пять лет она начала заниматься балетом. Затем начала брать частные уроки актёрского мастерства. Училась в известной актёрской школе Макса Рейнхардта в Вене. В 1958-м стала самой молодой актрисой венского Театра в Йозефштадте.

В 1957-м получила первую кинороль, упомянутую в титрах, хотя начала сниматься ещё в возрасте девяти лет, дебютировав в семейной комедии «Проделки близнецов». Устав от мюзиклов и костюмных мелодрам («Катя — некоронованная царица»), отправилась покорять Голливуд, где ей довелось поработать с такими звёздами, как Юл БриннерПутешествие»), Ричард УидмаркТайные пути»), Питер ФондаПобедители») и Кирк ДугласОткинь гигантскую тень»). В 1963-м познакомилась с режиссёром Михаэлем Верховеном, они вместе работали над созданием фильма, а в 1966-м поженились. После рождения двух сыновей Сента вернулась к театральной работе. Она успешно играла на Burgtheater в Вене, на Thaliatheater в Гамбурге и в Schillertheater в Берлине.

Сента Бергер отмечает юбилей
фото: кадр из фильма «Операция "Святой Януарий"»

На счету Сенты Бергер более 160 ролей в кино и на телевидении. Она снималась у выдающихся режиссёров Сэма ПекинпаМайор Данди», «Железный крест»), Майкла АндерсонаМеморандум Квиллера»), Жюльена ДювивьеДьявольски Ваш»), Луиджи КоменчиниДет­ство, призвание и первые опыты Джакомо Казановы, венецианца»), Карло ЛидзаниХороший Рим»), Вима ВендерсаАлая буква»), Марио МоничеллиДве жизни Маттиа Паскаля»), Руджеро ДеодатоОкеан») и других. В 90-е сыграла в одном из эпизодов популярного сериала «Комиссар Рекс». Спродюсировала несколько работ своего мужа, включая «Дрянную девчонку».

Весной 2006-го в Германии была опубликована её автобиография. Лауреатка более 20 престижных наград, включая приз Мюнхенского кинофестиваля и две премии Баварского телевидения.
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Сента Бергер отмечает юбилей фотографии
Сента Бергер отмечает юбилей фотографии
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