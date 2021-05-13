Сента Бергер отмечает юбилей

Сегодня, 13 мая, отмечает юбилей президент немецкой киноакадемии, популярная австрийская и немецкая актриса, продюсер и певица
Сента Бергер
, которую зрители помнят по роли Мэгги в комедии
Дино Ризи
«
Операция "Святой Януарий"
».
Будущая звезда мирового кино родилась в Вене 13 мая 1941 года в семье музыканта. Девочка впервые появилась на сцене в четыре года, отец аккомпанировал её пению на фортепиано. В пять лет она начала заниматься балетом. Затем начала брать частные уроки актёрского мастерства. Училась в известной актёрской школе
Макса Рейнхардта
в Вене. В 1958-м стала самой молодой актрисой венского Театра в Йозефштадте.
В 1957-м получила первую кинороль, упомянутую в титрах, хотя начала сниматься ещё в возрасте девяти лет, дебютировав в семейной комедии «
Проделки близнецов
». Устав от мюзиклов и костюмных мелодрам («
Катя — некоронованная царица
»), отправилась покорять Голливуд, где ей довелось поработать с такими звёздами, как
Юл Бриннер
(«
Путешествие
»),
Ричард Уидмарк
(«
Тайные пути
»),
Питер Фонда
(«
Победители
») и
Кирк Дуглас
(«
Откинь гигантскую тень
»). В 1963-м познакомилась с режиссёром
Михаэлем Верховеном
, они вместе работали над созданием фильма, а в 1966-м поженились. После рождения двух сыновей Сента вернулась к театральной работе. Она успешно играла на Burgtheater в Вене, на Thaliatheater в Гамбурге и в Schillertheater в Берлине.
фото: кадр из фильма «Операция "Святой Януарий"»
На счету Сенты Бергер более 160 ролей в кино и на телевидении. Она снималась у выдающихся режиссёров
Сэма Пекинпа
(«
Майор Данди
», «
Железный крест
»),
Майкла Андерсона
(«
Меморандум Квиллера
»),
Жюльена Дювивье
(«
Дьявольски Ваш
»),
Луиджи Коменчини
(«
Детство, призвание и первые опыты Джакомо Казановы, венецианца
»),
Карло Лидзани
(«
Хороший Рим
»),
Вима Вендерса
(«
Алая буква
»),
Марио Моничелли
(«
Две жизни Маттиа Паскаля
»),
Руджеро Деодато
(«
Океан
») и других. В 90-е сыграла в одном из эпизодов популярного сериала «
Комиссар Рекс
». Спродюсировала несколько работ своего мужа, включая «
Дрянную девчонку
».
Весной 2006-го в Германии была опубликована её автобиография. Лауреатка более 20 престижных наград, включая приз Мюнхенского кинофестиваля и две премии Баварского телевидения.
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