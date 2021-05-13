Объявлены новые даты проведения фестиваля Realist Web Fest

У Третьего международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest изменились даты проведения. Согласно пресс-службе смотра, он пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 июля по 1 августа.
С 2018-го Realist Web Fest, являющийся единственным в России фестивалем, где представлены лучшие веб-проекты со всего мира, дважды проходил в Нижнем Новгороде. В прошлом году его отменили в связи с пандемией. Фестиваль участвует в Международном чемпионате веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC), который определяет лучшие веб-проекты во всем мире.
Заявки для участия в основном конкурсе принимаются до 31 мая. Для этого требуется, чтобы веб-сериалы были произведены в 2019-2021 годах на любом языке. Проект должен содержать не менее двух готовых эпизодов. В отборе также принимают участие все проекты, присланные в 2020-м, а это более 1500 заявок из более чем 60 стран.
Подать заявку можно на официальном сайте фестивале, через специализированную онлайн-платформу filmfreeway.com
, а также на почту info@webfestival.ru
. Заявка должна содержать ссылки на видео (не более двух готовых эпизодов), название и синопсис веб-сериала. В случае, если проект снят не на русском или английском языках, то он должен сопровождаться субтитрами на русском и/или английском.
До 10 июня также принимаются заявки на участие в конкурсе первых серий. На это могут претендовать произведённые в вышеуказанные сроки первые эпизоды проектов веб-сериалов, снятые на любых языках. Хронометраж эпизода – до 24 минут. Заявки принимаются также на платформе filmfreeway.com и по адресу info@webfestival.ru. В теме письма нужно указать: «Заявка на конкурс первых серий»
. Заявка должна содержать ссылку на видео, название и синопсис веб-сериала. Заявки, присланные после указанного срока, не принимаются.
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