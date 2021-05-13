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Алексей Усольцев создаёт водородную бомбу в трейлере фильма «Сахаров. Две жизни»

13 мая
2021 год

Новости кино >>
13 мая 2021
В сети появился трейлер документального фильма онлайн-кинотеатра KION и режиссёра Романа СупераС закрытыми окнами») «Сахаров. Две жизни», рассказывающий о создателе водородной бомбы, академике и известном всему миру правозащитнике Андрее Сахарове.


Защитив в конце 1940-х кандидатскую, а после и докторскую диссертации, Андрей Сахаров оказался на государственной службе — с 1948 по 1968 годы он был в составе специальной группы ученых, которая занималась разработкой термоядерного оружия. А с конца 1950-х физик-ядерщик внутри Сахарова уступает место правозащитнику. К 60-м годам 20 века ученый становится одним из видных деятелей диссидентского движения СССР. Итогом его правозащитной деятельности стала 7-летняя ссылка в городе Горький (ныне Нижний Новгород). За годы жизни Сахаров пронес на себе и славу большого ученого, и государственные награды, и тяготы жизни в ссылке, и травлю, и многолетнее давление с стороны КГБ.

Главные роли в проекте сыграли Алексей Усольцев и Чулпан Хаматова, а автором идеи и генеральным продюсером выступил Игорь Мишин.

Алексей Усольцев создаёт водородную бомбу в трейлере фильма «Сахаров. Две жизни»

Фильм «Сахаров. Две жизни» — одно из первых полномасштабных документально-игровых исследований жизни и деятельности ученого и правозащитника. Закадровая речь выдумана, а речь героя фильма — это цитаты из уникального фото- и видеоархива, а также из воспоминаний самого ученого, изданных в его трехтомнике мемуаров. В фильме также используются рассекреченные архивные съемки КГБ. Впервые в российском документальном кино использовалась ARFX-технология съемки с использованием LED-экранов и виртуальных фонов, создаваемых с помощью игрового движка unreal engine.

Премьера документального фильма «Сахаров. Две жизни» состоится в день столетия академика Сахарова 21 мая в онлайн-кинотеатре KION.
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Сахаров. Две жизни

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Алексей Усольцев создаёт водородную бомбу в трейлере фильма «Сахаров. Две жизни» фотографии
Алексей Усольцев создаёт водородную бомбу в трейлере фильма «Сахаров. Две жизни» фотографии
Алексей Усольцев создаёт водородную бомбу в трейлере фильма «Сахаров. Две жизни» фотографии
Алексей Усольцев создаёт водородную бомбу в трейлере фильма «Сахаров. Две жизни» фотографии
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