Игорь Петренко станет напарником Владислава Котлярского в продолжении сериала «Смерш»

анонс

Дистрибутор UPI из-за новых условий разделения выручки не смог договориться с киносетями «Формула кино», «Синема парк», «Киномакс» и «Каро».

С 21 мая в онлайн-кинотеатре KION.

Алексей Усольцев создаёт водородную бомбу в трейлере фильма «Сахаров. Две жизни»

13 мая

Объявлены новые даты проведения фестиваля Realist Web Fest

Третий международный смотр веб-сериалов пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 июля по 1 августа.