Игорь Петренко станет напарником Владислава Котлярского в продолжении сериала «Смерш»

Олег Фомин приступил к съёмкам продолжения остросюжетного исторического боевика «Смерш», сообщает пресс-служба кинокомпании Star Media, снимающей сериал по заказу телеканала Рен ТВ.
Съёмки продлятся в течение семи месяцев в разных городах России: Москве, Выборге, Таганроге, Ростове-на-Дону и многих других. Как и в первом сезоне, «Смерш» будет состоять из трёх законченных новелл по четыре серии каждая.
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media
По сюжету Павел Семёнов (Владислав Котлярский) вновь окажется в эпицентре борьбы с немецкими диверсантами. Но теперь у него появляется новый напарник – Константин Лавров (Игорь Петренко), сын дипломата, интеллектуал, полиглот, смелый и отчаянный. Перед ними стоят сложнейшие задачи, и как всегда, на кону – судьба Родины и тысяч людей.
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