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Игорь Петренко станет напарником Владислава Котлярского в продолжении сериала «Смерш»

13 мая
2021 год

Новости кино >>
13 мая 2021
Олег Фомин приступил к съёмкам продолжения остросюжетного исторического боевика «Смерш», сообщает пресс-служба кинокомпании Star Media, снимающей сериал по заказу телеканала Рен ТВ.

Съёмки продлятся в течение семи месяцев в разных городах России: Москве, Выборге, Таганроге, Ростове-на-Дону и многих других. Как и в первом сезоне, «Смерш» будет состоять из трёх законченных новелл по четыре серии каждая.

Игорь Петренко станет напарником Владислава Котлярского в продолжении сериала «Смерш»
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media

По сюжету Павел Семёнов (Владислав Котлярский) вновь окажется в эпицентре борьбы с немецкими диверсантами. Но теперь у него появляется новый напарник – Константин Лавров (Игорь Петренко), сын дипломата, интеллектуал, полиглот, смелый и отчаянный. Перед ними стоят сложнейшие задачи, и как всегда, на кону – судьба Родины и тысяч людей.

В сериале также заняты Алёна Коломина, Леонид Громов, Юрий Анпилогов, Александр Лойе и другие актёры.
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Игорь Петренко станет напарником Владислава Котлярского в продолжении сериала «Смерш» фотографии
Игорь Петренко станет напарником Владислава Котлярского в продолжении сериала «Смерш» фотографии
Игорь Петренко станет напарником Владислава Котлярского в продолжении сериала «Смерш» фотографии
Игорь Петренко станет напарником Владислава Котлярского в продолжении сериала «Смерш» фотографии
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