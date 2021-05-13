Российские кинотеатры дали девятому «Форсажу» две недели

Российский прокат блокбастера «Форсаж 9» могут ограничить двумя неделями из-за новых условий разделения выручки, которые выставил кинотеатрам дистрибутор UPI, отвечающий за прокатную судьбу фильмов Universal и Warner Bros. в России. Как уточняет «Коммерсантъ», ленты данных студий после двух недель проката стали убирать из расписания своих площадок киносети «Синема парк», «Формула кино», «Каро» и «Киномакс».
фото: кадр из фильма «Форсаж 9»
Традиционно после двух уикендов доля дистрибутора в кассовых сборах уменьшается с 50% до 40–45%, однако в планах Universal Pictures International (UPI) половина кассы и с третьего уикенда. Из-за этого кинодистрибутору не удалось договориться с сетями «Формула кино», «Синема парк», «Киномакс» и «Каро», и они убрали из расписания после двух недель «Годзиллу против Конга» и «Мортал Комбат». Последний, впрочем, никто не жалеет, поскольку у новой киноадаптации знаменитого файтинга «сложился не лучший "сарафан"». Следующими жертвами двухнедельного проката могут стать боевик «Те, кто желает мне смерти» с Анджелиной Джоли и долгожданный «Форсаж-9», которому прочат более 500 млн рублей за первый уикенд.
При этом сеансы с третьей недели не пользуются большим зрительским спросом. По словам руководителя Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, «если зрителей меньше, чем в первые две недели, то новая пропорция позволяет кинотеатрам сделать эти сеансы более экономически привлекательными». В связи с этим дистрибутор и кинотеатр обычно договариваются о 5–10 процентных пунктах, что приводит к уменьшению доли прокатчика до 40–45%.
фото: кадр из фильма «Мортал Комбат»
Первый звонок об изменении правил игры прозвучал в декабре 2020-го, когда UPI стал кинотеатральным партнёром студии Warner Bros в России. Как отметила гендиректор консалтингового агентства Estimate Company Мария Вогт, «с усилением пакета, а также в посткарантинный период, когда каждая студийная голливудская новинка на вес золота, прокатчик стал диктовать новые условия». Она также считает, что в случае с релизом девятого «Форсажа», являющегося главным хитом мая, «дистрибутор едва ли пойдёт на уступки, даже если сети решат бойкотировать картину в третий уикенд. А отказаться от долгожданного блокбастера на старте им едва ли позволит экономическая целесообразность».
На счету UPI в 2021-м шесть релизов, среди которых пять принадлежат Warner Bros. Самым кассовым на данный момент является «Годзилла против Конга».
обсуждение >>