Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Глафира Тарханова вернулась к роли «Паромщицы»

13 мая
2021 год

Новости кино >>
13 мая 2021
В Москве начались съёмки продолжения сериала «Паромщица» с Глафирой Тархановой в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала «Россия-1», заказавшего новый сезон.

Глафира Тарханова вернулась к роли «Паромщицы»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

В новых сериях паромщица Надежда, наконец, добилась счастья — двое её самых дорогих мужчин, сын Костя и любимый Макс (Андрей Барило) рядом с ней. Однако судьба приготовила героине новые испытания. Макса обвиняют в жестоком преступлении, но Надя отказывается в это верить и пытается всеми способами помочь любимому. Она знает, каково это – быть без вины виноватой и осуждённой за проступок, которого не совершала.

Съёмки нового сезона, чьим режиссёром выступит Станислав Либин, пройдут в Москве и Великом Новгороде. Компанию Тархановой и Барило составят Андрей Фролов, Александр Ратников, Марина Митрофанова, Владимир Стержаков и другие актёры.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Паромщица» с Глафирой Тархановой выходит 30 марта
Глафира Тарханова стала «Паромщицей»
Поиск по меткам
Россия-1
персоны
Андрей БарилоСтанислав ЛибинМарина МитрофановаАлександр РатниковВладимир СтержаковГлафира ТархановаАндрей Фролов
фильмы
ПаромщицаПаромщица-2

фотографии >>
Глафира Тарханова вернулась к роли «Паромщицы» фотографии
Глафира Тарханова вернулась к роли «Паромщицы» фотографии
Глафира Тарханова вернулась к роли «Паромщицы» фотографии
Глафира Тарханова вернулась к роли «Паромщицы» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Кира Крейлис-Петрова
13 мая ушла из жизни актриса Кира Крейлис-Петрова.
Владимир Редькин
12 мая ушёл из жизни оперный певец Владимир Редькин.
Людмила Мамыкина
12 мая ушла из жизни актриса Людмила Мамыкина.
Игорь Крикунов
11 мая ушёл из жизни актёр, театральный деятель Игорь Крикунов.
Владимир Ефимов
10 мая ушёл из жизни актёр Владимир Ефимов.
Вадим Алисов
9 мая ушёл из жизни кинооператор Вадим Алисов.

День рождения >>

Лев Вайнштейн
Антон Деров
Максим Емельянов
Олег Куликович
Гела Месхи
Людмила Нильская
Николай Пастухов
Стефания Станюта
Павел Чернявский
Юго Бекер
Сента Бергер
Магдалена Валях
Харви Кейтель
Саманта Мортон
Эдуардо Паломо
Роберт Паттинсон
все родившиеся 13 мая >>

Афиша кино >>

Легенда о пианисте
драма, музыкальный фильм, притча
Италия, 1998
Звёздный рубеж
научная фантастика, приключения
США, 2021
Паркет
драма
Великобритания, Польша, Россия, 2019
Скажи ей
драма
Россия, 2019
Пила: Спираль
детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2020
Бокс
драма, музыкальный фильм
Южная Корея, 2021
Иваново счастье
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2020
Кролик Питер 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, Великобритания, Индия, Канада, США, 2020
Замыкание
психологический триллер
Россия, 2021
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
детский фильм, комедия, приключения
Швеция, 2016
Те, кто желает мне смерти
триллер
Канада, США, 2021
Иди и смотри
военный фильм, драма
СССР, 1985
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен