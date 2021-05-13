Глафира Тарханова вернулась к роли «Паромщицы»

В Москве начались съёмки продолжения сериала «Паромщица» с Глафирой Тархановой в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала «Россия-1», заказавшего новый сезон.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
В новых сериях паромщица Надежда, наконец, добилась счастья — двое её самых дорогих мужчин, сын Костя и любимый Макс (Андрей Барило) рядом с ней. Однако судьба приготовила героине новые испытания. Макса обвиняют в жестоком преступлении, но Надя отказывается в это верить и пытается всеми способами помочь любимому. Она знает, каково это – быть без вины виноватой и осуждённой за проступок, которого не совершала.
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