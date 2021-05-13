Глафира Тарханова вернулась к роли «Паромщицы»

анонс

Актрисе было 89 лет.

Не стало Киры Крейлис-Петровой

Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправятся в космос

13 мая

Российские кинотеатры дали девятому «Форсажу» две недели

Дистрибутор UPI из-за новых условий разделения выручки не смог договориться с киносетями «Формула кино», «Синема парк», «Киномакс» и «Каро».